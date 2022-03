Marta Ortega y Carlos Torretta, estilo en pareja en la hípica

Marta Ortega es uno de los iconos de estilo más influyentes de la actualidad. La hija de Amancio Ortega no solo adelanta muchos de los que serán los próximos éxitos de la firma líder de Inditex, como el vestido de flores de Zara que lució el pasado 16 de julio durante una reunión con la junta de accionistas de Inditex y con el que creó el perfecto look de oficina, sino que sabe crear estilismos sencillos y elegantes para cualquier ocasión. Por eso no es de extrañar que su estilo sea uno de los más imitados y que consiga agotar la gran mayoría de las prendas de Zara que se pone. Pero, más allá de escoger a la perfección las prendas clave para crear conjuntos de sobresaliente y ser el perfecto ejemplo para aprender a combinar prendas low cost con otras de alta costura, Marta Ortega tiene otro truco de estilo infalible: crear looks coordinados con tu pareja.

VER GALERÍA

Este fin de semana, la hija de Amancio Ortega ha acudido al Concurso de Saltos Internacional, una competición que se celebra en Casas Novas, la hípica de su familia, acompañada de su marido. Para la primera jornada, escogió un estilismo muy sencillo que reveló una de las tendencias que podría rescatar Zara para la próxima temporada: un vestido camisero negro ajustado con un cinturón, que combinó con unas sandalias planas en el mismo color. Sin embargo, durante la segunda jornada del concurso, Marta Ortega y Carlos Torreta sorprendieron con dos looks coordinados, demostrando por qué esta tendencia está ganando cada vez más relevancia. Ambos combinaron sus estilismos escogiendo una misma gama cromática: ella, con unos pantalones en color verde menta muy clarito, camiseta blanca de algodón, trench de lino en color verde militar y gafas de sol; él, con un conjunto de pantalón blanco, camisa en color verde militar y gafas de sol.

VER GALERÍA

No es la primera vez que la pareja se pone de acuerdo a la hora de escoger sus estilismos, siempre con el color y el estilo de las prendas como nexos de unión. Este mismo año, durante el desfile de Roberto Torretta para la temporada primavera-verano 2020 en la Mercedes-Benz Fashion Week, la pareja lució dos conjuntos de una estética ibicenca muy similar, unificados a través del color blanco. También durante su visita a la Feria Arco, la pareja coordinó sus looks a través de una prenda: un abrigo negro con el largo por encima de las rodillas y cuello de solapas. Una costumbre cada vez más frecuente a través de la que se crea una sensación de armonía que consigue elevar un look a la categoría de sobresaliente.