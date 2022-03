El pijama de Victoria Beckham que triunfa en Hollywood: crónica de un éxito anunciado La diseñadora presume de hacer coincidir a Sophie Turner y Priyanka Chopra con su conjunto de estilo pijama. Sin embargo, no fue la primera en llevarlo

El infalible conjunto que podrás lucirlo 24/7 porque es perfecto para "llevar en el avión, en una fiesta o en el dormitorio". Así presenta Victoria Beckham este traje de chaqueta y pantalón de satén de estilo pijama de su colección Pre-Fall 2019, "su favorito" como igualmente señala. Un éxito de ventas, ya que se encuentra agotado, y que ha conquistado los vestidores de Hollywood. De hecho, y aunque pasó desapercibido en su día, la británica ha presumido hace unas horas entre sus seguidores de que esta creación figura en los vestidores de Priyanka Chopra y Sophie Turner, cuñadas tras su boda con Nick y Joe Jonas, respectivamente. Inesperado duelo de estilo al que se une también ella misma, pues también ha apostado por definir su imagen con este best seller. Sin embargo, y sorprendentemente, la creadora británica no fue la primera de las tres en llevarlo.

VER GALERÍA

En la inauguración del Museo Nacional de Qatar el 27 de marzo de 2019 en Doha, Victoria Beckham optó por crear su look de invitada con esta versátil creación. De satén y con bordados de acabado moteado, la diseñadora conjugó su chaqueta y pantalón con unos salones de color fucsia en contraste y un bolso dorado, siguiendo la recomendación que hace en su catálogo de cómo llevarlo.

VER GALERÍA

No obstante, ella fue la segunda de estas mujeres en crear su look con este conjunto de inspiración pijama. Un mes antes, el 9 de febrero en el Roc Nation THE BRUNCH, Sophie Turner estrenó estas propuestas y logró sorprender con ella a todos los presentes que aplaudieron su elección. Al igual que Victoria decidió llevar por dentro del pantalón la chaqueta. Como complementos, llevó unas sandalias destalonadas en color dorado envejecido de Tabitha Simmons.

VER GALERÍA

Habría que esperar a este verano para ver cómo también Priyanka Chopra incorporaba esta creación a su vestidor. El 23 de junio en las calles de París junto a su marido, Nick Jonas, la actriz interpretaba este diseño que prefería llevar con la chaqueta suelta a diferencia de sus antecesoras. En su caso, optó por unas mules en dorado modelo Virgo de By Far y un bolso nude con cadena dorada de Adeam.

VER GALERÍA

Ambas prendas de la colección Pre-Fall 2019 se encuentran agotadas en webs de venta online como Moda Operandi. Sin embargo, durante el periodo con stock, podrían adquirirse la chaqueta tipo blusa por 840 euros y el pantalón por 861 euros.

Haz click para ver ‘El Armario de Victoria Beckham’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!