El poderoso look que conecta a Amal Clooney con Victoria's Secret

Durante la Global Conference for Media Freedom en Londres, Amal Clooney volvió a demostrar su lado más atrevido. Eso sí, con un estreno que entre a formar parte de sus aciertos más comentados. En esta ocasión, la abogada desafió los looks de trabajo más tradicionales y se decantó por una elección muy potente, protagonizada por un poderoso conjunto en color rojo. Una apuesta valorada en 4.242 euros que firma el diseñador estadounidense Zac Posen. No obstante, son diseños que están completamente agotados, pues la esposa de George Clooney volvió a presumir de su gusto por las piezas que no son de temporada.

Con manga tres cuartos y escote redondo muy pronunciado, Amal Clooney llevó un vestido con falda tubo en largo midi que se acompaña de una abertura lateral para favorecer el paso (2.023 euros). Es un diseño con truco, ya que presenta unos fruncidos estratégicos en la cintura con los que se consigue un efecto estilizador muy favorecedor.

En su estilismo, también incorpora la chaqueta que acompaña a su vestido según la recomendación original del diseñador. Con los hombros realzados en guiño ochentero, es un blazer con el bajo muy corto, manga francesa y que incorpora un ribeteado en color fucsia con el que se consigue un acabado mucho más rompedor (2.219 euros).

Ambas prendas pertenecen a la colección Resort 2019 de Zac Posen. Unas creaciones que fueron presentadas en su catálogo original por la brasileña Barbara Fialho, una de las modelos favoritas de Victoria's Secret. De hecho, no solo ha sido hasta la fecha la elegida para las pruebas de vestuario previas al desfile anual de la firma de lencería, sino que no ha faltado a esta pasarela desde 2012.

