Beatriz de York sucumbe al 'efecto Meghan' con sus deportivas veganas

Desde que llegara a la Familia Real británica, Meghan Markle ha logrado establecerse como una de las royals más buscadas a nivel internacional por sus siempre impecables conjuntos, que adaptan las últimas tendencias al protocolo propio de las damas reales. Este furor por su vestidor tuvo como resultado el conocido como 'efecto Meghan', por el que las prendas y accesorios que luce se agotan prácticamente al instante e inspiran a millones de personas en todo el mundo... incluyendo a otras mujeres de la realeza. La última en caer rendida ante él ha sido Beatriz de York, prima del príncipe Harry, que ha apostado por un cómodo calzado que ya lució la duquesa de Sussex hace 9 meses.

La hija de Andrés de York y Sarah Ferguson acudió hace unos días a un concierto junto a su novio y su hermana Eugenia, una cita musical en la que se divirtieron al ritmo de las canciones de Celine Dion. Para un evento de este tipo, necesitaban looks muy cómodos que les permitieran bailar sin problema, por lo que la mayor de las princesas de York optó por un diseño midi camisero en tono azul marino con estampado de pájaros firmado por Alexander McQueen. A pesar de lo llamativo de este estampado, el vestido de Beatriz no fue lo más comentado del look, sino las zapatillas con las que lo combinó. Se trata de un par sencillo y de estética vintage firmado por la casa francesa Veja que comparte no solo con Meghan Markle sino también con otras celebrities de la talla de Emma Watson o Marion Cotillard.

El par que lleva Beatriz es uno de los básicos de la marca, que se encuentra disponible a través de la tienda online por 85 euros. Meghan, por su parte, se decantó por uno casi idéntico que contaba con el logo de la marca en negro a contraste, y lo metió en su maleta para la gira por Oceanía a la que acudió el pasado octubre junto con su marido. Ella utilizó estas deportivas para acudir a la fila de vela de los Invictus Games, una ocasión en la que también necesitaba una comodidad extrema, y más teniendo en cuenta que se encontraba en su primer trimestre de embarazo. Además de su estética retro, es más que probable que lo que conquistó a la Duquesa fue la política de la marca que las firma, y es que defiende que es posible hacer productos sostenibles que respeten el planeta y la mano de obra.

