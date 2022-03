¿Por qué ha sorprendido tanto el último look de noche de Ivanka Trump? La empresaria acudió ayer a una cena en Washigton con un estilismo que dista de sus elecciones habituales

No cabe duda de que los looks de Melania Trump han conseguido acaparar todas las miradas y ser analizados hasta el más mínimo detalle con una expectación equiparable a la que hay con los de las royals. Sin embargo, no es la única mujer que logra impactar con sus conjuntos en la Casa Blanca, y es que Ivanka Trump, hija del presidente de los Estados Unidos, también destaca a nivel estilístico. La empresaria, que trabaja en el equipo de gobierno junto a su padre, posee un estilo totalmente elegante, y busca sumarse a las tendencias del momento sin renunciar a su esencia. En las últimas horas, ha acudido junto a su marido a una cena de gala en la que ha recuperado un favorecedor diseño que potencia sus curvas.

Ivanka fue una de las invitadas al convite organizado en Washington en honor al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y para la ocasión decidió tirar de fondo de armario y recuperar un vestido que estrenó en abril de 2018. Pero, ¿por qué sus seguidores se han sorprendido al verla? Precisamente porque Ivanka no es especialmente famosa por reciclar su ropa de manera recurrente, algo en lo que sí destacan, por ejemplo, miembros de la realeza como doña Letizia o Kate Middleton. Sin embargo, no nos extraña que haya decidido volver a lucir esta pieza, puesto que resulta altamente favorecedora. Se trata de una de las últimas creaciones de Raf Simons para la casa estadounidense Calvin Klein 205W39NYC, que cuenta con cuello a la caja, tirante ancho, cuerpo entallado y falda midi evasé. Está confeccionado en un tejido de seda rojo, el color que mejor sienta tanto a rubias como a morenas según la ciencia pero que tampoco es de los preferidos de Ivanka a la hora de vestir.

"¡Qué guapa de rojo!" escribía una usuaria en redes, "Qué bien que repita, casi nunca lo hace" añadía otra. Para otorgar el toque diferencial, el modelo añade un adorno tipo solapa en el escote en tono rosa empolvado a contraste. Ivanka culmina en look con unas altas sandalias plateadas de pulsera al tobillo y bolso de mano rígido en tono metalizado.Como joyas, opta por unos pendientes de brillantes con forma cuadrada.