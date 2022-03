¡Unos novios nada convencionales! Pilar Rubio y Sergio Ramos impactan con sus looks de fiesta

Han pasado casi tres semanas, pero la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos continúa dando mucho que hablar. Después de disfrutar de unas idílicas vacaciones en Costa Rica, la pareja ha regresado a España y ha querido seguir compartiendo detalles de su gran día. La presentadora y el futbolista buscaron mantener en privado los detalles de la celebración que siguió a la ceremonia religiosa, por lo que están siendo ellos mismos los encargados de dosificar y difundir la información al respecto. En las últimas horas han compartido dos fotografías del fiestón, a través de las que hemos podido descubrir los llamativos estilismos que escogieron ambos. Desde que se desveló la lista de colores 'prohibidos' para los invitados, se especuló que podría ser porque los novios iban a vestirlos a lo largo de la noche, y al poco tiempo del enlace supimos que, efectivamente, Pilar había apostado por el rojo para su segundo look nupcial.

Sin embargo, aunque vimos de refilón el diseño gracias a un vídeo que publicaron, hasta ahora no habíamos podido apreciar los detalles de este original estilismo ni del segundo conjunto elegido por Sergio. La presentadora ha querido mostrarlo en todo su esplendor mediante dos fotografías en las que también se puede apreciar lo bien que se lo pasaron. En lugar de apostar por un segundo vestido blanco más festivo, tal y como han hecho otras mediáticas novias de junio, desde Belén Esteban hasta Rocío Osorno o María Pombo, la colaboradora prefirió romper con las tradiciones y enfundarse en un mono-joya en tono carmesí.

Al igual que su primer vestido, estaba cuajado de pedrería y firmado por el creador libanés Zuhair Murad. Contaba con un pronunciado escote en 'V' de efecto degradado y una larga capa que partía de los hombros, y, al estar confeccionado en un fijo tul de efecto tatuaje se ceñía a su impresionante figura potenciando sus curvas. Pero Pilar no solo cambió de ropa, sino que también le dio un giro a su look de belleza para conseguir una estética más festiva y cañera. Por lo tanto, soltó su larga melena oscura y cambió el labial anaranjado que llevó en la catedral por uno rojo a tono con el mono. "Siempre te dije mi amor que si algún día nos casábamos, yo iría de rojo. And HERE I GO!!! Una fantasía hecha realidad" escribía en redes, confirmando que tenía claro desde hace mucho tiempo que quería lucir este color en su boda.

A pesar de que en estas imágenes es imposible no fijarse primero en la rompedora novia, lo cierto es que el segundo look de Sergio Ramos tampoco se queda atrás en cuanto a originalidad. El futbolista, que ha conseguido hacerse viral en varias ocasiones debido a sus inesperados estilismos, mantuvo una imagen bastante clásica para pasar por el altar al decantarse por un chaqué oscuro de discretos cuadros, pero unas horas más tarde se cambiaba por un traje mucho más impactante. Escogió un pantalón azul marino, camisa blanca y pajarita, y añadió el toque de personalidad gracias a una chaqueta de esmoquin con solapas satinadas y cuerpo brocado en tonos plateados y azules.