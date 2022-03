El mono de verano con el que nunca esperábamos ver a Penélope Cruz

Después de protagonizar un intenso maratón de estilo en Cannes, donde impactó con sus impecables elecciones de moda, no habíamos vuelto a ver a Penélope Cruz en ningún acto público. Sin embargo, ayer reapareció en Londres para acudir al evento In goop Health organizado por Gwyneth Paltrow con motivo de la promoción de su web y marca de estilo de vida saludable. La actriz madrileña no solo quiso acompañar a su compañera de profesión en esta cita tan especial para ella, sino que, además, participó de manera activa en una de las charlas sobre salud que se ofrecieron. Sin embargo, no fue su presencia lo único que sorprendió, sino también el estilismo que escogió para la ocasión.

Penélope apostó por un acertado look verde -casi parecía elegido a propósito por lo bien que casaba con el photocall vegetal- que, sin embargo, se sale de las elecciones a las que nos tiene acostumbradas. Uno de los rasgos físicos más característicos de la protagonista de Todos lo saben, además de su melena oscura y sus ojos almendrados, son sus piernas, que habitualmente suele potenciar mediante minivestidos y diseños que las dejan al aire. Pese a ello, esta vez ha querido cambiar de registro y ha apostado por una prenda poco habitual en ella.



La actriz española se ha decantado por un mono largo confeccionado en un tejido satinado de sutiles rayas verticales que contaba con escote camisero, mangas acampanadas y pantalones anchos. Para potenciar su silueta, añadía un lazo a modo de cinturón. El tono de esta pieza, un original verde esmeralda, tampoco es de los habituales en su vestidor, donde generalmente priman los blancos, negros y azules. Pertenece a la colección primavera-verano 2019 de Temperley London, una casa inglesa mediante la que podría haber buscado rendir homenaje al país que visitaba. Como complementos, ha añadido stilettos blancos de tacón muy fino y bolso acolchado de Chanel a conjunto.

Por su parte, Gwyneth, la anfitriona de la noche, optó por una rompedora mezcla de colores. Combinó un top rojo con detalle de volantes en el hombro, pantalón tipo culotte a juego y zapatos de tacón ancho en amarillo de efecto satinado. Curiosamente, mientras que el look de Penélope tiene sello inglés, este conjunto está firmado por Delpozo, una casa de origen español.