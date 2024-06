10 iconos de moda que nos inspiran este verano y siempre

La moda no sería lo mismo sin ellas. Hablamos de mujeres que en sus respectivas carreras desafiaron las barreras de la moda que les había impuesto la sociedad de su tiempo: Brigitte Bardot, Jane Birkin, la princesa Diana... Todas destacaron por su carácter rebelde (en el mejor de los sentidos), conquistando al mundo entero hasta convertirse en los referentes de estilo que admiramos décadas más tarde. Desde las bailarinas hasta los pantalones pirata, prendas que triunfan en las pasarelas llegaron a nuestros armarios gracias a ellas. A continuación, hacemos un repaso de los iconos de moda que nos inspiran este verano y más allá.

Brigitte Bardot

La actriz hizo historia en la moda dentro de las pantallas. Fue ella quien impuso en Europa los pantalones capri o pirata con bailarinas en Y Dios creó a la mujer (1956), pero también es responsable de que el estampado vichy regrese cada verano. ¿Por qué? Porque sorprendió el día que se casó con Jacques Charrier, allá por 1959 en Saint-Tropez, enfundada con un diseño de diminutos cuadros rosa pastel, de Jacques Esterel, rompiendo todos los esquemas del estilo nupcial tradicional.

Jane Birkin

La icónica cantante francesa no solo será recordada por llevar un bolso bautizado con su nombre, el mítico Birkin de Hermès. Fue ella, una artista de espíritu bohemio en el París de los años 70, quien nos animó a cargar nuestras posesiones más preciadas en cestas de mimimbre o capazos de rafia ¡aunque estemos en la ciudad!

Audrey Hepburn

Pañuelos alrededor de la cabeza, faldas que se ajustan a la cintura para ceñirla al máximo, pantalones pirata, bailarinas, el clásico 'little black dress'... las contribuciones de Hepburn a la moda actual son incontables. Su estilo impecable, el cual conquistó a Hubert de Givenchy, es todavía inspiración en películas como Vacaciones en Roma (1953) o Sabrina (1954) para las mujeres que reniegan de las prendas deportivas.

Jackie Kennedy

Con sus gafas extragrandes, su pañuelo de seda en el pelo y un guardarropa repleto de firmas de la talla de Chanel o Valentino, Jackie Kennedy reinventó el look de la Primera Dama, optando por prendas veraniegas más arriesgadas con una elegancia que fascinó a las mujeres de su época. Durante unas vacaciones en las costas italianas junto a su hermana, Lee Radziwill, causó sensación luciendo unos conjuntos con accesorios XXL muy transgresores para la década de los 70.

Grace Kelly

La ganadora del Oscar es una de las royals con más estilo de la historia y su relación con los mejores diseñadores de vestuario del cine le permitió cruzar los límites impuestos a otras princesas europeas. Su vestido de novia es uno de los más replicados, llegando a inspirar a la reina Letizia y a la princesa de Gales, pero esos looks de verano en la Costa Azul, con caftanes estampados a todo color y largos collares, tampoco se quedan atrás.

Carolina de Mónaco

No cabe duda de que su hija, la princesa Carolina, heredó de ella un estilo impecable, aunque mucho más vistoso, dado que la década de los 80 nos empujó al maximalismo de las perlas y los trajes con hombreras. La monegasca es nuestra musa principal para noches de verano en las que no sabes qué ponerte porque demuestra cómo elevar prácticamente cualquier look con los accesorios correctos, incluso en la actualidad, con 67 años de experiencia a sus espaldas.

Cher

Una de las alianzas más importantes de la moda se gestó cuando una joven Cher y el diseñador Bob Mackie comenzaron a crear el vestuario por el que ella sería conocida hasta nuestros días. En plena década de los 70, se hizo famosa por esos naked dresses adornados con lentejuelas, cristales y plumas, y su estridente estilo motivó a las mujeres a perderle el miedo a las transparencias para siempre.

Bianca Jagger

Será recordada como una de las primeras it girls que se casó vestida de traje, un conjunto de sastrería diseñado por Yves Saint Laurent que complementó con una pamela de ala ancha. Y es que el estilo desenfadado de esta mítica actriz, referente de la moda disco de Studio 54, regresa con fuerza gracias al repentino auge del 'boho chic'. Vestidos de popelina como estos, con cuerpos encorsetados, estarán entre los superventas del verano de 2024.

Carolyn Bessette-Kennedy

Casi 30 años después de su muerte, la entonces publicista de Calvin Klein y esposa de John F. Kennedy Jr. continúa sirviendo de inspiración para las mujeres de estilo clásico y minimalista. Sus conjuntos de tops básicos o camisas blancas con vaqueros rectos y sandalias de tiras y tacón cómodo definieron el lujo silencioso en los años 90 bajo una visión rotundamente estadounidense de la moda, atendiendo a la estética de la marca que representaba.

Diana de Gales

Las blusas de cuellos originales con mangas abullonadas figuraron entre los imprescindibles de Diana de Gales durante los años 80, cuando esta aún tenía un estilo recatado. Así difundió en Inglaterra este tipo de camisas, que poco después se convertirían en el uniforme de los 'Bobos', una burguesía bohemia compuesta por jóvenes adinerados que promovían el arte por encima del capital. Fueron ellos, fieles seguidores de Diana por su personalidad disidente, los que trasladaron este legado a los catálogos de moda.