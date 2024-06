Trucos de estilo: 5 ideas para acertar con los looks de baño que más te favorecen

El calor, la necesidad de llevar pocas capas, las prendas estilo short que no terminan de resultar cómodas, o los tejidos que no transpiran, son algunas de las complicaciones que nos encontramos en los estilismos más veraniegos. Sin embargo, si eres de aquellas personas a las que les gusta reinventarse en los looks y no recaer siempre en la misma prenda, tenemos las claves. En esta ocasión, hemos hecho una selección de las tendencias más glamurosas —y comfy— del verano en lo que se refiere a bikinis, bañadores y complementos. Con esta selección no solo vas a ser la mejor vestida, sino que también te vas a ver favorecida con prendas que puedes usar para ir a la playa, ir de fiesta —incluso en la ciudad— o para estilismos más relajados.

VER GALERÍA

Ver galería

Y es que, si hay una firma a la que siempre acudimos cuando se trata de prendas atemporales, de calidad y con personalidad, es LOLA CASADEMUNT. Esta firma española nos encanta porque apuesta por las mujeres con una actitud segura, audaz y vanguardista; unos pilares que transmite en cada una de sus prendas. Además, esta temporada, su colección de baño de LOLA CASADEMUNT BY MAITE se ha inspirado en las antiguas civilizaciones egipcias y les rinde homenaje, especialmente a Luxor: templo de dioses y palacio de adoración a la mitología egipcia. Si quieres saber cuáles son nuestros estilismos favoritos, te lo contamos aquí:

VER GALERÍA

Ver galería

1. Mixing prints, o cómo combinar estampados realza tu silueta

Lo que puede parecer una mezcla atípica, se puede convertir en tu truco de styling estrella. Si hay un estampado que caracteriza a LOLA CASADEMUNT es el animal print, y en este bañador, viene combinado con un paisley que trae reminiscencias del desierto, como son las palmeras, las dunas o el mismo Nilo de fondo. Para las que se atrevan con esta mezcla de prints, debes saber que, si lo que quieres es ensalzar tus caderas y cintura, y disimular el pecho, debes llevar el estampado más grande en la zona inferior, como se ve en este de LOLA CASADEMUNT.

2. De tiro alto, bajo o culotte: a cada braguita, su tipo de cuerpo

Si eres más de bikinis que de bañadores, seguro que muchas veces has encontrado un modelo en el que la parte de arriba te encanta, pero no sabes qué tipo de braguita te sienta mejor. Y es que, en la colección de la firma made in Spain hay todo tipo de opciones. Por ejemplo, si quieres alargar tus piernas y tienes las caderas y muslos anchos, una parte de debajo de tiro alto, como la del conjunto de bikini Animal Print Fantasia Color, te va a sentar genial. Por otro lado, si quieres disimular la cadera, la opción clásica de tiro bajo te ayudará a no acentuarla. Uno de nuestros modelos favoritos con esta forma es el Bikini Estampado Maxi Logo. Asimismo, también tenemos que mencionar al culotte, el favorito de todos los tipos de cuerpo.

VER GALERÍA

Ver galería

3. Dorado, champagne, fucsia, malva y pistacho: los colores del verano

Dependiendo del tono de piel, hay colores que nos favorecen más o menos. Si te pones rápido morena y tu tono es cálido, el dorado no puede faltar en tus looks, ya sea en las prendas o complementos. Si tienes un color de cabello claro —o, en su defecto, se te aclara con la exposición solar—, el malva es el color que más nos gusta en melenas rubias. Y si quieres una apuesta segura, el champagne, el pistacho o el fucsia sientan bien a todos los tipos de tez y cabello.

4. Nuevas prendas para subir un punto en elegancia

Cuando vamos a la playa, recurrimos a prendas sencillas que sean fresquitas y con las que nos sentimos cómodas. Pero más allá de las camisetas oversize y de los shorts, hay piezas capaces de elevar el glamour. Aquí es cuando tenemos que hablar de las camisas y de los sarongs —o pareos—, prendas que sientan bien a todos los tipos de cuerpo y que te solucionan no solo los estilismos en la playa, sino también a pie de calle. Y en lo nuevo de LOLA CASADEMUNT tenemos camisas en los colores insignia de la firma, y pareos con los estampados más originales, como de leopardo y flores o con la logomanía propia de la casa.

5. Di sí a los complementos

La ropa de baño no tiene por qué ser excluyente de llevar joyas o bolsos que hagan match con nuestros looks. De hecho, muchas veces, si le temes a no verte “elegante” cuando se trata de disfrutar de la playa o la piscina, un buen bolso de rafia, unos maxi pendientes o una pulsera estilo brazalete pueden ser tus mejores aliados.