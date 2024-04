Las 5 joyas elegidas por la redacción que elevarán todos tus 'looks' de día y noche Toma nota de todas las piezas con sello español que van a ser las protagonistas de tus estilismos 24/7

Abres el armario, sientes que no tienes “nada nuevo” para ponerte y que eres repetitiva con tus looks. Esta situación es muy común entre las mujeres que tenemos que estar 24/7 eligiendo un outfit para la oficina o de fiesta, en lugares donde siempre coincidimos con las mismas personas y sentimos que necesitamos un aire renovador. La solución más rápida que nos viene a la mente es ir de compras, pero con esto no nos estamos haciendo ningún favor. Lo más probable es que llenemos el armario de prendas innecesarias y que, pasado un tiempo, volvamos a recaer en la misma sensación de “no tener nada” para ponernos.

Nosotras, después de tantos años con el mismo fashion drama, le hemos puesto fin con una solución que gusta desde a las chicas que visten más clásicas, como a las que siguen al pie del cañón todas las tendencias. Y es que no hay nada como una buena joya que se convierta en la protagonista de todos tus looks para dar un nuevo aire a tus estilismos y sentir que le das ese toque diferenciador. Eso sí, no valen cualquier tipo de joyas. Es mandatory que los materiales sean exquisitos, que sus diseños sean atemporales —con un punto vanguardista— y que se adapten a toda clase de ocasiones, tanto de día como de noche.

VER GALERÍA

Ver galería

Y para esta meticulosa selección, hemos elegido una de las firmas de joyas con sello español que tiene las piezas más bonitas y elegantes. Se trata de José Luis Joyerías, la marca con más de 50 años de historia y cuya nueva colección no se ha escapado de nuestro radar de novedades. Para ello, hemos fichado las 5 joyas que más nos han gustado para estrenar esta primavera. Desde siempre, la firma se ha caracterizado por sus propuestas de máxima calidad, en oro de 18 quilates, plata de primera ley, o incluso diamantes y gemas que las hacen únicas. En esta ocasión, nuestra debilidad han sido las piezas en oro bicolor, las pulseras de inspiración italiana, los anillos llenos de personalidad, los pendientes de piedras naturales y las gargantillas más especiales. Te dejamos aquí nuestra selección:

VER GALERÍA

Ver galería

Un collar de inspiración faraónica

Esta joya es una de las más representativas del Antiguo Egipto, quienes fueron reconocidos como maestros de la joyería. Hoy en día, aún vemos latente el legado de esta cultura en el diseño de piezas como son los collares. Y esta versión de José Luis Joyerías abarca clase y elegancia. Una gargantilla con collar tipo panter, hecha en oro de 18 quilates y con la más exquisita pedrería en forma de cascada. Una joya que, al lucirla, transmite poder y elegancia.

Oro bicolor, una mezcla que es un acierto seguro

El eterno dilema de llevar todas las joyas en versión gold o silver se termina con esta tendencia que llevamos un tiempo observando: ¿por qué no combinar ambas? De hecho, la propuesta de José Luis Joyerías va un paso más allá y nos trae esta combinación en la misma pieza. Desde los anillos con más personalidad, o las pulseras con eslabones más bonitos. Luce cualquiera de estas piezas con otra de tus joyas de confianza, porque sean las que sean, la combinación siempre será un “sí”.

VER GALERÍA

Ver galería

Un squad de anillos con circonitas

Si hay una joya que no puede faltar en nuestra colección, es un anillo con la pedrería más bonita. Y estas sortijas de oro son el ejemplo perfecto de exquisitez, al mismo tiempo que se van a convertir en tu accesorio estrella para elevar tus looks. Todas elaboradas en oro de 18 quilates, llevan en su diseño unas circonitas en varios tamaños y formas. Nuestro consejo de estilismo es que, si eres fan de este tipo de anillos, combines varios en la misma mano para un outfit más potente.

Unos pendientes de citrino natural

Para que una joya sea la estrella de tu look no es necesario que sea tamaño maxi o que esté diseñada en colores llamativos. De hecho, una pieza que denota calidad suele ser mucho más atractiva a nivel visual que cualquier otra que pueda resultar más exuberante. Dicho esto, es mandatory que en nuestro joyero haya unos pendientes minimalistas, y en la nueva colección de José Luis Joyerías hay un par de oro con citrino natural que nos encantan. Además, su cierre es de los más cómodos y clásicos, ya que funciona a presión.

VER GALERÍA

Ver galería

Una joya lista para lucir desde la oficina hasta el afterwork

Por último, en nuestra wishlists no podía faltar la pieza estrella de la colección, los collares de eslabones. Con una camisa, con un vestido de escote bardot o con un top más sencillo. Cualquier vestuario va a juego con esta joya que, además de versátil, favorece todos los estilismos. Y este diseño en oro que nos trae José Luis Joyerías combina vanguardismo y clase a partes iguales, lo que potencia aún más que sea el aliado perfecto en cualquier look.