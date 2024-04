¿Sin plan para San Valentín? Disfruta del mejor regalo junto a una experiencia gastronómica de lujo

Se acerca San Valentín, el día más romántico del año. Elegir el regalo perfecto es todo un arte, una forma de transmitir más que solo palabras. Queremos que ese objeto especial hable por nosotros, que diga ‘me he acordado de ti’ y que resuene con un fuerte ‘te quiero’. Sin embargo, este año, ¿y si damos un paso más, especialmente para nuestros seres queridos fumadores? Más allá de la certeza de que le gustará, elegimos un detalle que también es una mejor alternativa para los cigarrillos. Otorgar un obsequio con un valor que traspasa lo material fusionando el afecto con la consideración, asegurándonos de que cada vez que lo disfrute, sienta no solo nuestro amor, sino también nuestro deseo genuino de su felicidad. En este San Valentín regalemos no solo con el corazón, sino también con la intención de mejorar la calidad de vida de nuestros seres queridos fumadores con IQOS ILUMA.

DESCUBRE MÁS SOBRE IQOS ILUMA

No te pierdas este planazo

Para hacer aún más especial el mes del amor, el 13 de febrero, la Boutique de Serrano de IQOS se transformará en un exclusivo restaurante con la participación del renombrado chef alavés Diego Guerrero, quien ofrecerá un menú de degustación especialmente diseñado para fumadores adultos y usuarios de IQOS. ¿Cómo participar en esta experiencia gastronómica única? La respuesta es sencilla: puedes adquirir la promoción especial de San Valentín, que incluye un pack con IQOS ILUMA y IQOS ILUMA One, para compartir y regalar a tu pareja y, adicionalmente, si lo adquieres en cualquier boutique IQOS, entrarás en el sorteo exclusivo de la cena.

IQOS no solo representa una elección consciente, sino también la puerta de entrada a momentos inolvidables. Visita iqos.com para descubrir más sobre esta emocionante oferta y brinda a tus seres queridos una experiencia única que celebra el amor, la elegancia y el placer de dar el paso hacia algo extraordinario, un cambio que presenta menos riesgo para su salud que continuar fumando.* ¡Celebra el cambio y regala IQOS! Te vamos a dar los motivos por los que para nosotras, es la mejor alternativa:

¿Sabías que IQOS ILUMA presenta menos riesgo para la salud** que continuar fumando?

IQOS, al optar por la tecnología de calentamiento en lugar de la combustión del tabaco, elimina los malos olores persistentes, lo que significa que el vapor liberado es menos intrusivo y no impregna la ropa ni el entorno con el característico aroma a humo. Esto no solo hace que la experiencia de IQOS sea más agradable para el usuario, sino que también puede ser apreciado por quienes lo rodean, ya que deja menos olor en muebles y tejidos que los cigarrillos puesto que el vapor de tabaco se disipa más rápido que el humo del cigarrillo.***

Y por si fuera poco… IQOS emite un 95% menos de sustancias químicas dañinas en comparación a los cigarrillos.****



Cada dispositivo ha sido meticulosamente diseñado para fusionar estilo y funcionalidad, creando una experiencia visualmente agradable para los usuarios. La ergonomía y la elegancia se combinan en un diseño que se adapta cómodamente a la mano, ofreciendo una sensación táctil agradable. La paleta de colores y los detalles finos contribuyen a la estética general, creando un dispositivo moderno y sofisticado, del que el 70 % de los fumadores que se pasan a IQOS dejan completamente los cigarrillos.*****

*IQOS no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a fumadores adultos.”

IQOS no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a adultos.