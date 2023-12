Entramos a la Navidad más especial de Lidia Torrent y Jaime Astraín y descubrimos su lista de deseos

Llega el invierno y con él la Navidad, las calles están llenas de guirnaldas centelleantes como si la propia ciudad estuviera vestida para la ocasión. La magia de las fiestas flota en el aire, huele a ilusión, propósitos y sueños cumplidos. Es el momento en que los regalos no solo se envuelven en papel de colores, sino que también encierran la promesa de momentos inolvidables. Entre villancicos y decoraciones, la temporada nos desafía a ser originales y a dejarnos llevar por el espíritu navideño. Surge la eterna pregunta: ¿Cómo encuentro el regalo perfecto? Lidia Torrent y Jaime Astrain saben que cada regalo, más que un simple objeto bien envuelto, es una pequeña historia visual. ¿No es genial pensar que detrás de la envoltura hay algo más que solo el producto? Es como si cada elección dijera: ‘Sí, quería que esto fuera especial, porque tú eres especial y esto demuestra nuestra conexión única’, como el charm que le regaló Lidia Torrent a Jaime Astraín con palmeras por su viaje a Bali, algo muy suyo, muy personal y muy Pandora.

Hemos tenido la oportunidad de hablar con Lidia Torrent y Jaime Astraín sobre la Navidad, la ilusión y la estrecha conexión que existe entre esto y Pandora.

¿Algún recuerdo de la Navidad de vuestra infancia que tengáis guardado con especial cariño?

Lidia: Yo recuerdo con especial cariño la tradición en casa de esperar a mi madre y a mi hermano, y bajar los tres juntos a abrir los regalos, sin que nadie se adelantese, para disfrutar todos juntos de ese momento.

Jaime: Un recuerdo preciado de mi infancia en Almería es la magia que mi padre intentaba crear antes de la Navidad. Recuerdo cómo se esforzaba por ocultar y envolver los regalos sin que nos diéramos cuenta para que nadie perdiera la ilusión.

¿Qué os inspira Pandora para ser vuestra propuesta estas navidades?

L: Para mí es la conexión emocional que sus joyas pueden transmitir. Gracias a la posibilidad de personalizar las joyas cada pieza tiene la capacidad de contar una historia personal, de capturar momentos especiales y de crear recuerdos para siempre. Las joyas de Pandora nos dan la oportunidad de expresar nuestros sentimientos de una manera única y auténtica.

J: En estas fechas, buscamos regalar algo que no solo sea estéticamente bonito, sino que también tenga un significado profundo y personal. Es esa capacidad de crear algo exclusivo, con un valor emocional inmenso, lo que convierte a Pandora en nuestra elección para estas navidades.

¿Qué es lo que más os gusta de la navidad? ¿Tenéis algún momento favorito o que os haga especial ilusión?

L: A mí me encanta la Navidad, el cambio de año me parece una fecha simbólica para ordenar prioridades y retomar objetivos. Me gusta el balance que se hace porque es una pequeña pausa que muchas veces no nos concedemos y puede ser un momento simbólico para marcar camino.

J: A mí una de las cosas que más me gustan es planear cuándo vernos y juntarnos con la familia o los amigos, la gente que quieres y que ves menos de lo que te gustaría. Al hacer un regalo a un amigo o familiar, disfruto buscando algo que realmente le represente y le guste, como mi charm de la pelota de fútbol. Me gusta regalar algo y que la persona piense ‘cómo me conoce, me encanta este regalo porque lo ha comprado única y exclusivamente pensando en mí.’

¿Cómo pensáis pasar la Navidad en familia ahora que Elsa ha cumplido un año? ¿Tenéis alguna tradición que os gustaría compartir con vuestra hija?

L: Elsa es pequeña pero es una niña muy despierta así que le será bonito vivir la cabalgata, los regalos, las luces… Con un añito ella sabe, por ejemplo, que el día de su cumpleaños es un día que se le dedica a ellos, se les canta, se les aplaude y aunque lo viva desde la inconsciencia, sabe que pasan cosas que no ocurren el resto del año, y así queremos que pase con la Navidad hasta que sea más mayor y entienda un poco más. Queremos compartir con ella la magia de la Navidad, los regalos con significado como los de Pandora, juntarse con la familia o amigos con los que por motivos profesionales o personales no puedes juntarte más a menudo y viviendo la historia con la ilusión de un niño, para que entienda que es una fecha especial.

J: Un mes después del cumple de Elsa fue el de mi madre y cuando le cantamos el cumpleaños feliz, ella miraba a todas partes, sonreía, le sonaba…Queremos que deje comida a los camellos, escriba la carta a los Reyes… Que relacione la Navidad con el sentimiento de familia y magia. Que se ilusione porque no hay nada más bonito que eso.

