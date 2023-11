Las tendencias para todas las edades y estilos del O/I 2023 que puedes poner en práctica desde ya

El frío ya llegó de manera oficial. Ahora que hemos guardado las sandalias y los vestidos de verano en el desván, es el momento de actualizar nuestro armario con las nuevas tendencias para este otoño/invierno 2023. La hoja de ruta de esta temporada está muy clara: existen ciertas estéticas, colores y patrones que prometen estar por todas partes. Por un lado, triunfa lo discreto, con prendas básicas que se erigen como favoritas del armario, pero también hay espacio para lo más llamativo. Todo esto se traduce en propuestas tan apetecibles como las que SHEIN pone en marcha con diseñadores emergentes en su proyecto SHEIN X, una iniciativa a través de la que la marca de moda pone al alcance de todo el mundo –a precios asequibles–, las colecciones exclusivas de estos jóvenes talentos.

SHEIN X es un recopilatorio de los greatest hits que nos esperan de cara a los próximos meses: los estampados, la paleta de colores, las texturas y las siluetas. Desgranamos las claves para ser las alumnas aventajadas de la clase.

Transparencias y drapeados

Hay tendencias que se van, algunas se quedan y otras repiten. Cuando hablamos de moda para este otoño-invierno no podemos no pensar en transparencias y drapeados. Es una tendencia que ya vimos allá por 2016, pero que ahora la descubriremos tanto en vestidos como en tops. Una moda que puede ser arriesgada o poco versátil en un primer momento, pero con los accesorios adecuados y una idea clara será sin duda el estilismo favorito de todas. Licenciada por la Parsons School of Design y la Universidad de Miami, Gabby Nti firma este vestido de SHEIN X a través de su firma homónima, Gabrielle Nti, una prenda con carisma que será una apuesta segura las próximas fiestas.

Conjuntos coordinados

Cuando la temida pregunta ‘qué me pongo’ nos estresa, la opción más sencilla suele ser recurrir a un vestido. Pero desde hace un par de temporadas hay otra fórmula en auge que se presenta como la alternativa perfecta. Hablamos de los conjuntos coordinados. En efecto, los looks coordinados de dos piezas han demostrado tener el mismo poder aportando, además, un aire diferente. Estampados, como la propuesta del joven diseñador Ju Ju Lee para SHEIN X, o lisos, las opciones son variadas pero el resultado es el mismo: un estilismo perfecto en cuestión de segundos.

Leather total look

Versátil, fácil de combinar y con el tejido en tendencia de 2023, el mono de cuero se erige como aliado indispensable de la temporada. Su éxito recae en que solucionan los dilemas estilísticos en cuestión de segundos, consiguiendo un look cómodo, fácil y favorecedor. Además, su poder camaleónico es imparable, y es que funcionan tanto con zapatillas como con botines de tacón o sandalias. La conclusión es clara: es muy recomendable tener al menos uno en el armario. De la mano de SHEIN X, la diseñadora Mathilde L’Homme apuesta por una silueta con escote palabra de honor ideal para las próximas fiestas.

Abrigo de color

Aunque el clásico abrigo camel y el negro siguen estando muy presentes, el abrigo de colores es una de las prendas que arrasa esta temporada. Una pieza con un toque más especial y sorprendente debido a su menor ratio de aparición. Rosa, como esta propuesta de la firma de moda House of Dani B. para SHEIN X, azul, amarillo, verde, morado… Las posibilidades son infinitas. Lo que está claro es que invertir en un abrigo en un color vibrante es como darle a tu armario un chute de cafeína.

Acolchados

En chaquetas, abrigos, faldas, pantalones o vestidos, los detalles acolchados o guateados ya fueron tendencia en temporadas anteriores pero todavía conservan ese cariz novedoso de las modas a las que les queda un amplio recorrido. Llevar más de dos prendas acolchadas al unísono es toda una declaración de intenciones y combinarlas con accesorios discretos es la mejor manera de salir airosa y darles todo el protagonismo. ¿Un consejo? Hacerlo en tonalidades neutras y recurrir al total look como propone la diseñadora Najila Raquel Designs para SHEIN X.