5 prendas aprobadas por nuestras editoras de moda que debes tener este otoño

Después de habernos dejado inspirar por toda la magia de las semanas de la moda, llega el momento de trasladar toda esta creatividad a nuestros armarios. Sin duda, una de nuestras propuestas favoritas cada temporada siempre viene de la moda que nace en España. Y un año más, la nueva colección de LOLA CASADEMUNT tiene las prendas clave para crear los mejores looks de cara a la bajada de temperaturas. Esta firma española, que nació hace más de 40 años en Barcelona, se convirtió en un referente por su elaboración artesanal y el uso de materiales de alta calidad en los complementos de pelo. A día de hoy, es una firma pionera en moda con dos líneas: LOLA CASADEMUNT y LOLA CASADEMUNT BY MAITE, su línea premium.

Inspirándose siempre en una mujer llena de vida, segura de sí misma, atrevida y femenina, para la colección otoño/invierno 23-24 la firma vuelve a apostar por Nieves Álvarez en su campaña CALL ME LOLA. Una propuesta que viene cargada de piezas que se adaptan a cualquier momento del día, en las que triunfan el animal print, la logomanía, los estampados geométricos, el contraste de colores y el cuidado por los detalles. Atenta a las prendas que han enamorado a la modelo y que nosotras ya tenemos apuntadas en nuestra wishlist:

1. Una pieza (o más) en animal print

Este estampado se ha convertido en uno de los motivos más característicos de la temporada, y lo podemos lucir en abrigos, americanas, vestidos o accesorios. Se trata de un print que puede generar controversia, pero es mucho más fácil de combinar de lo que pensamos, y todo gracias a sus tonos neutros.

2. Una falda efecto cuero

Desde un look más rockero, o combinada con una americana para ir a la oficina. Esta prenda tan versátil ha vuelto a triunfar en las pasarelas – y ahora en los escaparates – para colarse en todos tus planes. Y si quieres huir del modelo tradicional, en la colección LOLA las tienen en tonos más innovadores como rojo, o con detalles como un efecto asimétrico. En definitiva, una pieza con la que reinventarse se convierte en una tarea de lo más sencilla.

3. Un conjunto todoterreno

Si hay un look que puede salvar cualquier evento es un traje, y este de dos piezas de LOLA CASADEMUNT es nuestra apuesta segura. Con la característica logomanía de la firma, se compone de una americana y unos pantalones estilo kick flare, pero los accesorios a juego son muchos más. Para la oficina, un bolso shopper. Para una quedada con amigas, el bolso bandolera. Para darle un toque informal, la gorra con el detalle a contraste en flúor. Y como no, unos zapatos que aguanten nuestro ritmo y con los que podamos ir cómodas 24/7, sin renunciar al estilo. Eso sí, además de la logomanía, lo que une a estas piezas es la atención en los detalles, como los botones o la mítica M insignia en dorado.

4. Un vestido camisero

Hay días en los que sabemos a qué hora salimos de casa, pero es imposible conocer a ciencia cierta a qué hora vamos a volver. Para esas jornadas, la opción más cómoda y estilosa es un vestido camisero. Y en la colección MAITE tienen modelos que se adaptan a cualquier momento del día, diseñados para esa mujer que empieza en la oficina y pone de broche de oro al día una cena con amigas.

5. Un abrigo con detalles a color

Muchas veces, cuando le dedicamos tanto tiempo a elegir nuestro outfit, sabemos que nos pondremos el abrigo y quizás no se luzca tanto como deseamos. Sin embargo, cuando el abrigo es la pieza clave de nuestro look, esos pensamientos se quedan atrás. Tanto para el día como en la noche, el abrigo nos acompaña todos los meses donde las temperaturas son más bajas. Y no hay uno que nos guste más que este de LOLA CASADEMUNT, de su colección LOLA. Con estampado de cebra, ambas tonalidades del print se combinan muy fácil. Nuestros detalles favoritos son el forro a contraste y el ligero fruncido en la cintura, que le dan un plus de personalidad.