El desfile de Isabel Sanchis

Ser una de las pocas firmas de costura reconocidas -y vendidas- en todo el mundo podría llevar a un diseñador a repetir, temporada tras temporadas, las mismas fórmulas de éxito. Pero nada más lejos de la realidad es lo que sucede en los talleres de Isabel Sanchis. Con cada colección, madre e hija -las creadoras a cargo de esta marca que ganó el Premio L'Oréal en la pasada edición de Fashion Week Madrid-, buscan nuevas técnicas, retos y formas porque, nos cuentan, "el mercado internacional es muy exigente" y demanda novedades constantemente. Estados Unidos y los países árabes son dos territorios en los que sus diseños tienen una gran acogida, pero nunca se olvidarían de sus clientas españolas. Por esta diversidad de mujeres que quieren sus looks, su nueva propuesta de Primavera/verano 2024 incluye opciones muy diferentes que cuentan con un hilo conductor romántico y femenino: la pluma.

"En esta colección, hemos trabajado las técnicas para conseguir nuevos volúmenes, sobre todo con crines y con plásticos también reciclados. Y como podéis ver también está muy presente la pluma, es como el elemento que unifica un poquito todo. Son plumas de pato que empezamos a trabajar de forma manual, un poquito más geométrica, y luego ya la fuimos desarrollándola en estampaciones sobre sedas y lanas, pintados manuales, en detalles metálicos...", explican la diseñadora valenciana y su hija, Paula Maiques, con quien comparte la dirección creativa de estos preciosos vestidos pensados para cóctel, boda o alfombra roja.

De hecho, la variedad de eventos en los que encajan sus creaciones se vuelve obvia si nos fijamos en el colorido: fucsias, limas y naranjas "para el día", aconsejan; la elegancia del negro "para la noche". Los tejidos fluidos como la gasa o la seda comparten pasarela con estructuras rígidas, casi escultóricas, confeccionadas con crines de polímeros, técnica que les ha llevado cientos de horas perfeccionar. Según nos cuentan, uno de los vestidos ha requerido más de dos meses de trabajo de una persona para poder estar hoy en la presentación.

También el pantalón gana peso en esta nueva colección porque, nos explica Paula Maiques, "últimamente me encanta llevar pantalón cuando tengo ceremonias o fiestas y creo que pueden ser tan elegantes como un vestido". En cualquier caso, elijas vestido o pantalón, lo que no puede faltar en el look de invitada perfecta son los accesorios ideales, y ellas han colaborado con Dime que me quieres para crear los pendientes plumas, y con Steve Madden, en el caso de los bolsos y zapatos. El resultado, una propuesta exquisita, variada y tan elegante como sexy con la que imaginan a Zendaya o Jessica Chastain. Porque, a pesar de haber vestido a celebrities tan reconocidas como Nieves Alvarez, Sharon Stone o Chiara Ferragni, y de diseñar pensando "en todas las mujeres", la ambición -que en su caso se equilibra con muchísima humildad- les lleva siempre a superarse.