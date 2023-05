Así es el nuevo carrito para bebés que triunfa entre las familias más ‘cool’ Llega el cochecito todoterreno que promete revolucionar el hogar bajo el concepto de que criar a un niño ya no es solo cosa de dos

Actualmente, el concepto de “familia” va mucho más allá del tradicional compuesto por padres, madres e hijos. Las familias cuentan con toda una “red de apoyo”, formada por abuelos, tíos, amigos, etc., para cuidar día a día a los más pequeños. Y es que está claro que ¡se necesitan más de dos personas para criar a los niños! Y, por supuesto, carritos para bebé premium que hagan del proceso aún más divertido y cómodo. ¿Nuestra apuesta? El nuevo carrito de edición limitada de Joolz en colaboración con la marca de ropa urbana Filling Pieces.



HAZ CLIC PARA DESCUBRIR EL CARRITO DE LAS FAMILIAS MÁS COOL

It takes a team to raise a child, y un cochecito premium de Joolz también

La firma favorita de cochecitos de las influencers, Joolz, lanza una edición limitada del modelo Joolz Geo3, junto a la marca Filling Pieces, para las familias modernas que tienen claro que el éxito de una happy family es contar con una red de apoyo, un equipo. Y para ganar el emocionante partido que es la vida, se necesitan más de dos jugadores. Inspirado en la icónica chaqueta Varsity, de Filling Pieces, en los valores del deporte y el espíritu de comunidad de un dream team, nace un carrito Joolz único cargado de nuevos detalles.

El tejido del cochecito es sostenible, fabricado a partir de botellas de plástico; y su barra de seguridad y manillar son de polipiel bordado. Como inspiración sport, sus ruedas marrones hacen referencia a las zapatillas de deporte y, nuestro guiño favorito, son sus llamativos parches diseñados a mano que lo convierten un modelo con rollo too cool for school insuperable. Está disponible en versiones mono, dúo y gemelar para adaptarse a las familias en crecimiento. Además, para conseguir el look completo para los más pequeños, con la compra del carrito, se regalan un par de zapatillas de bebé Joolz x Filling Pieces de edición limitada.