3 motivos por los que este coche es el favorito de las mujeres más elegantes

A este año le hemos pedido más oportunidades de viajar, porque ganas nunca nos faltan. Con la cuenta atrás activada para la primavera, la lista de escapadas que tenemos en mente empieza a coger forma. Y a todas estas experiencias, hay que sumarles un placer extra que acompaña a cada aventura y va sobre cuatro ruedas. Se trata del nuevo modelo de automóvil DS 3, y lo tiene todo para convertirse en el favorito de las chicas de ciudad (y las más elegantes) este 2023.

Con un diseño moderno, este vehículo de vanguardia es elegante a la vez que ágil. Equiparado con la más alta tecnología, y eficiente en todas sus facetas. De hecho, así lo demuestra su versión E-TENSE 100% eléctrica. Este modelo consigue una autonomía de hasta 404 kilómetros (en ciclo combinado), convirtiéndose así en uno de los SUV compactos más ligeros de su categoría. Esta versión es la favorita de las almas viajeras, ya que, en tan solo 30 minutos, es capaz de recargar hasta el 80% de su batería. Y para aquellos que apuestan por las motorizaciones más tradicionales, el Nuevo DS 3 también está disponible en diésel BlueHDi 130 y gasolina PureTech 100 y 130. Si quieres saber más de este modelo y descubrir por qué es nuestro coche del año, te lo contamos aquí:

1. Por su diseño: pura elegancia en la discreción

Primero, una carrocería con un toque espacial, colores exquisitos – a nosotras nos encanta el novedoso rojo Diva - y tiradores de puerta cromados que se integran a la perfección con la silueta del vehículo. En la parte trasera, un listón embellecedor lacado en negro que resalta los faros, y la elegante firma de DS Automobiles en acero inoxidable pulido. Y si nos fijamos en la parte delantera, tenemos que hablar de los faros tecnológicos DS MATRIX LED VISION, cuyos segmentos de iluminación se activan en función del entorno de conducción. De esta forma, nuestro vehículo nunca deslumbrará al resto – incluso con las luces largas – ya que los haces de luces se apagan cuando perciben otro coche cerca de nuestro campo. Asimismo, estos faros están vinculados por los elegantes DS Wings.

El diseño interior ofrece el equilibrio perfecto entre tecnología, comodidad y elegancia. Su tapizado bracelet está hecho con cuero Nappa, una oda a la artesanía. Las inserciones en relieve "Clous de Paris" que adornan los mandos están inspiradas en la alta relojería. Por último, las denominadas costuras "Punto de Perla" – una seña de identidad de la firma - adornan el cuerpo del Nuevo DS 3.

2. Por su facilidad para mantenernos conectados

El volante, revestido en cuero Mistral, incluye varios mandos que facilitan el acceso a la tecnología de ayuda al conductor y al cambio de marchas. Por su parte, la pantalla central de 10,3" ofrece una alta definición en sus imágenes y gráficos. Asimismo, se convierte en un reflejo de nuestro móvil gracias a Mirror Screen Wireless, que permite sincronizar las apps compatibles de nuestro smartphone en la pantalla central del vehículo de manera inalámbrica.

La experiencia tecnológica eleva su categoría con el DS IRIS SYSTEM, un nuevo ecosistema de información personalizable que permite el acceso a todas las funciones desde la pantalla de 10,3", o a través del reconocimiento por voz: la temperatura, las listas de reproducción, la radio o los ajustes del teléfono, son algunas de las opciones que se pueden controlar. De la misma forma, este vehículo tiene cámaras traseras y delanteras, así como una Vision 360 desde arriba, cuya reproducción en directo se ve en esta misma pantalla.

Y para los que les ponen banda sonora a todos sus viajes, el Sistema de alta fidelidad FOCAL Electra va a ser su feature favorito. El sonido del Nuevo DS 3 proporciona una experiencia auditiva envolvente y muy pura, todo a través de los 12 altavoces que lleva integrados.

3. Por su capacidad para entender las necesidades del conductor

DS 3 fusiona en uno la mente del conductor con su sistema tecnológico, y lo vemos reflejado en el Acceso Manos Libres Proximity. Gracias a este sistema, el coche se desbloquea automáticamente y abre sus puertas a menos de dos metros. Otra de nuestras funcionalidades favoritas es el DS DRIVE ASSIST, un acercamiento a la conducción autónoma que controla la velocidad y la distancia respecto al resto de vehículos. Asimismo, también detecta las líneas que limitan cada carril y mantiene al vehículo centrado.

Y para quienes todavía no han probado Head Up Display, después de hacerlo no van a poder conducir sin ella. Este sistema proyecta sobre el parabrisas – y a la altura de nuestro campo de visión – todo tipo de información, como la velocidad o el mapa. Una funcionalidad especialmente útil para evitar que apartemos la vista de la carretera. Además, se complementa con la pantalla digital situada a la altura del volante. Juntas, se integran perfectamente en el puesto del conductor y facilitan la lectura de información desde una versión más cómoda para quien pilota el Nuevo DS 3.