Señales que indican que tienes que cambiar de coche (y esta es la mejor opción)

Seguro que ya lo has pensado más de una vez, sobre todo si tu coche es conocido por su malos humos, si se asfixia al subir las cuestas, si gasta demasiado… quizá haya llegado la hora de decir adiós a tu viejo vehículo y dar la bienvenida a la tecnología, al diseño y la seguridad. Pero comprar un coche no es una decisión que pueda tomarse a la ligera, no se trata de un vestido o unos zapatos, porque antes de decidirte por uno u otro modelo tendrás que tener en cuenta y analizar todas tus circunstancias –y así acertar de pleno con el que elijas–. En ¡HOLA! hemos investigado a fondo hasta dar con el favorito de la redacción y la decisión ha sido unánime: queremos que el Nuevo DS 7 nos acompañe a todos nuestros planes. Estas son algunas de las razones:

Su magnífico diseño

Si un vehículo tiene un buen diseño tiene todas las papeletas para alcanzar los puestos más altos de nuestra lista. Elegante y sofisticado, el Nuevo DS 7 posee más dinamismo y unas líneas más nítidas y estructuradas, fruto de la colaboración entre el equipo de DS Design Studio Paris y el equipo de producción en la fábrica que la marca tiene en Mulhouse (Francia). El resultado es un vehículo de calidad, robusto y con una firma lumínica de aspecto más expresivo. En las luces diurnas DS LIGHT VEIL, la luz parece atravesar el color de la carrocería para crear un efecto de profundidad y brillo como si se tratara de una joya. En un profundo negro brillante, los marcos de las ventanillas y las barras del techo realzan aún más el dinamismo de la silueta.

Sus innovaciones tecnológicas

La tecnología se ofrece en el centro de la oferta del Nuevo DS 7, con un sistema de información y entretenimiento como novedad principal. La interfaz ha sido completamente rediseñada y es totalmente configurable, reactiva y fluida, respaldada además por reconocimiento de voz. La pantalla táctil de 12 pulgadas de alta resolución muestra un menú compuesto por widgets para acceder a todas las funciones con un solo movimiento. Desde controlar el sistema de navegación y el aire acondicionado hasta las fuentes de audio digital y todos los datos del viaje. ¿Lo mejor? Su uso es realmente sencillo y permite visualizar la parte frontal y la trasera gracias a las cámaras digitales de alta resolución.

Su garantía de confort y tranquilidad

Si existen dos condiciones innegociables en un vehículo son, por un lado, que sea cómodo y, por otro, que sea seguro. El Nuevo DS 7 cuenta con DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, un sistema de amortiguación controlado por la cámara ubicada en la parte superior del parabrisas, único en su segmento y que va leyendo la calzada para ajustar la suspensión según las irregularidades que detecte en la misma; y con el DS NIGHT VISION, una cámara infrarroja que escanea la calzada y sus bordes para detectar ciclistas, peatones y animales a una distancia de hasta 100 metros. Además, DS DRIVER ATTENTION MONITORING analiza el nivel de atención del conductor y el DS DRIVE ASSIST función de conducción autónoma nivel 2 que controla la velocidad, la distancia respecto al vehículo que le precede y la trayectoria del Nuevo DS 7.

Sus elegantes acabados

Referente de sofisticación y refinamiento, el Nuevo DS 7 cuenta con diferentes acabados y tonalidades. Así, en su acabado Ópera nos encontramos con dos tonalidades, el negro basalto y el gris perla. Para el interior, DS Automobiles se inspira en la correa de metal de un reloj de lujo, realizado con multitud de piezas ensambladas. El cuero Nappa que cubre los asientos también cubre los paneles de las puertas, el salpicadero y la consola central. La cubierta del airbag también recibe un tratamiento de flor de cuero. Los acabados, con pespuntes punto perla y guilloché Clous de Paris, también son obra de los artesanos de DS Automobiles. En el acabado Rivoli, la tapicería negro basalto está hecha de cuero Claudia y ofrece un acabado interior más pronunciado en el trabajo del cuero. En los acabados Performance Line y Performance Line +, el Nuevo DS 7 ofrece tapicerías Alcantara ® Intense Black en los asientos, paneles de puertas, salpicadero y consola central. El volante está tapizado en piel perforada con pespuntes en oro y carmín. Por último, el acabado Bastille tiene un interior en tela Peruzzi Bronze, con decoraciones en símil cuero con efecto escamas, ofreciendo una superficie tan suave como cautivadora al tacto.

Su experiencia premium Only You

DS Automobiles va un paso más allá y ofrece una gama de servicios de lujo que ponen de manifiesto el refinamiento y savoir faire de la marca. Entre ellos, Only You Privilege brinda la posibilidad de vivir momentos inolvidables tales como catas de vinos excepcionales y visitas privadas a bodegas; menús degustación de los chefs más prestigiosos y cenas en restaurantes Estrellas Michelin; visitas privadas a museos; momentos de relajación en los mejores spas; y eventos relacionados con el automóvil. Además, a través de Only You Privilege, los clientes de DS Automobiles pueden acceder a condiciones especiales en firmas de lujo de moda, tecnología o artículos de viaje. Para activar estos exclusivos servicios debes estar inscrito en el programa Only You y contar con tu ID único de miembro.