Lencería cómoda y 'ecofriendly': por qué deberíamos darles una oportunidad a las bragas menstruales Este es el producto fashion (más cómodo y ecológico) que está arrasando y que no sabías que necesitabas

¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito más repetido entre las New Year's resolution lists? La llegada de un nuevo año trae consigo miles de objetivos, ilusiones y nuevos horizontes que cada vez más gente opta por definir de la manera más clara posible, escribiendo una lista que deje constancia de sus intenciones. No sabemos con seguridad cuál sería el top 1 más repetido de la lista, lo que tenemos por seguro es que los propósitos de ahorrar y ser más sostenibles, probablemente lideren estos listados junto al de llevar una vida más saludable. ¿Necesitas ideas para conseguirlo? Hemos descubierto algo con lo que 100% lograrás tus objetivos.

La marca líder de lencería DIM, creadora de las famosas Pockets (braguitas en multipack), ha querido sumarse al cambio y a la revolución de la ropa íntima sostenible con el lanzamiento de su nueva ropa interior menstrual para ayudar a las mujeres y satisfacer sus necesidades diarias. Además suponen un ahorro económico y son una alternativa cómoda, ecológica y más saludable frente a las compresas y tampones tradicionales.

VER GALERÍA

Ver galería

Las braguitas DIM Protect están diseñadas para “esos días” del mes y aportan hasta 12 horas de protección ultra absorbente, para dos niveles de flujo, gracias a su diseño antifugas y antiolor. Además tienen una estética de lo más sencilla y funcional y son lavables y, por lo tanto, ¡reutilizables! Definitivamente una oportunidad única para reducir la generación de residuos y fomentar una menstruación más consciente.

¿Y cómo funcionan?

La zona absorbente de las braguitas menstruales se compone de cuatro capas superpuestas (capa drenante, capa absorbente, capa que evita fugas y capa que neutraliza el olor) hechas con un 93% de algodón orgánico (de origen natural cultivado sin productos químicos) y el forro da las braguitas es 100% algodón. Lo mejor es que pueden usarse en cualquier momento del ciclo, de noche y de día, como método exclusivo o complementario a otros sistemas de protección higiénica. Incluso son aptas para hacer deporte y gracias a las costuras cruzadas de la parte inferior, consigue una discreción máxima bajo la ropa deportiva, ¿qué más podemos pedir?

VER GALERÍA

Ver galería

Varios modelos y diseños

Tras el éxito del lanzamiento de DIM Protect, la firma quiere seguir acompañando a las mujeres en su vida diaria, como viene haciendo cada día desde los años 60 del siglo pasado. Las braguitas menstruales (que ya triunfan en el mercado), ahora también están disponibles en un bonito diseño de encaje y las mismas funcionalidades. El mismo patrón bikini en color negro ahora con detalle de plumeti en los laterales y lacito en la cinturilla.

Además están disponibles en tres tallas: S, M y L; y en dos niveles de absorción de flujo, medio y abundante (equivalentes a dos y tres tampones respectivamente). Y para más protección contra las fugas, la braguita para flujo abundante cuenta con un refuerzo en la parte posterior, por lo que las capas de absorción tienen el mismo grosor pero son algo más largas y cubren más. Al igual que el resto de la ropa interior de DIM Protect, el nuevo modelo de encaje se puede lavar sin alterar su capacidad de absorción y tiene la misma vida útil que una braga convencional.

VER GALERÍA

Ver galería

La marca de braguitas DIM protect también tiene un modelo para las más “peques” y sus primeras menstruaciones, la mejor opción son las MyProtect, con un patrón más ancho y cómodo para ellas. Y como novedad, a partir de enero, DIM en su constante I+D de apoyo al cuidado íntimo femenino lanza las DIM Oups Moments para pérdidas leves de orina, definitivamente DIM se convertirá en tu aliado perfecto con el que sentirte discreta y muy segura.