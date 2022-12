La colección de 'après-ski' que llevan las chicas más 'cool' según Emily Ratajkowsky Chalecos, 'leggins', anoraks... Prendas con colores y diseños vibrantes que crean looks de impacto para triunfar en las pistas (y en la calle)

Ahora que estamos en temporada, hay que recordar que las estaciones de esquí también pueden (y deben) ser el escenario perfecto para lucir moda con mayúsculas. Escoger ropa cómoda y cálida para defenderse del frío y al mismo tiempo disponer de libertad de movimientos para deslizarse por las pistas no está reñido con disfrutar de conjuntos vistosos y accesorios en tendencia. Dos grandes de la moda se han unido de nuevo para lanzar una colección cápsula para la nieve espectacular: la firma italiana de ropa deportiva de alta gama ellesse y el conocido diseñador de moda Michael Kors. El resultado es una línea esencialmente creada para vivir y lucir en las pistas de esquí pero que también puede llevarse perfectamente en la calle.

Un concepto sofisticado y audaz de la ropa deportiva

La colección se presenta por todo lo alto, con la actriz, modelo y empresaria Emily Ratajkowski como protagonista, que actualmente comparte su vida con Pete Davidson (ex de Kaia Gerber y Kim Kardashian), acompañada por el imponente modelo Daniel Agbodji y con imágenes rodadas por Daniel Clavero, profesional especializado en fotografía dinámica, con modelos en movimiento. El resultado está a la vista, una campaña llena de buena química, fresca, joven y sexy que nos ha impactado por su originalidad y potencia visual.

Palabra de Michael Kors

El diseñador norteamericano Michael Kors es bien conocido por sus accesorios de lujo y pret-à-porter, así como por sus fragancias. En esta ocasión celebramos su colaboración con ellese, la marca de ropa deportiva de alta gama, fundada en 1959 por Leonardo Servadio. La alianza no ha podido ser más fructífera. El made in Italy se funde e inspira en el talento creativo de sobra conocido del universo Michael Kors. Él mismo nos lo explica: "ellesse es una marca pionera en la introducción de la moda en el mundo del esquí, y yo siempre he diseñado prendas y accesorios que combinan el glamour y la comodidad. Estoy encantado con la cápsula de ropa deportiva lujosa y glamurosa en la que hemos colaborado: funciona a la perfección tanto si estás en la estación de esquí como si te lanzas a las calles".

Moda, glamour y deporte, todo en uno

Fruto de esa asociación creativa ha surgido un logotipo muy especial que es el que blasona toda la colección de ropa y complementos. Especialmente atractivos son los pantalones deportivos y leggings con audaces tops a juego, con las rayas tricolores que protagonizan esta gama de esquí. Los jerseys con mezcla de algodón para él y para ella, sudaderas, cortavientos, chalecos, pantalones de chándal, leggins… Y proponen conjuntos tan atrevidos y sexys como un top palabra de honor de rayas anchas bajo un anorak blanco supercálido con mangas ajustables y bandas laterales de colores con el emblema de la unión ellesse X Michael Kors. Nos apuntamos a esta línea que ya triunfa en todas las pistas de nieve.

Y los bolsos…El must have del invierno

La línea de bolsos que acompaña la colección nos encanta. Son superbonitos. Tanto la mochila Hudson, de gran capacidad y con bolsillos laterales, como la Slater, algo más pequeña, o el bolso riñonera que puedes llevar en distintas posiciones (cruzado en el pecho o en la cintura o colgado del brazo) o el gran bolso tipo shopping bag en el que cabe de todo (hasta el portátil). Regalos perfectos para estas navidades, por cierto. Todos son acolchados, tanto los modelos de piel sintética como los de poliuretano y poliéster. Da gusto llevarlos, tocarlos y verlos porque si algo caracteriza la colección es la frescura que respiran los diseños. Ese elegante tono azul marino o el blanco nítido, cobran vida de la mano de la paleta de colores básica de ellesse con potentes y alegres tonos rojos y naranjas. Una combinación elegante y vistosa que nos ha conquistado de pleno.