¿Cuál es tu lenguaje de amor para Navidad? Haz el test y descubre si coincides con Edurne

La época más mágica del año ya está aquí. Y no solo lo marca el calendario, también las bajas temperaturas, los mercadillos navideños, las luces de colores en las calles, la ropa más apetecible… y, por supuesto, las diferentes formas de demostrar cuánto quieres a los tuyos. ¿Sabías que, según el psicólogo americano Gary Chapmen, existen 5 lenguajes de amor diferentes? Palabras de afirmación, actos de servicio, regalos, tiempo de calidad y contacto físico... ¿Sabes cuál es el tuyo? Repasamos todos ellos en exclusiva junto a Edurne en el behind the scenes de la nueva campaña para Navidad de Pandora.

VER GALERÍA

DESCUBRE LAS JOYAS FAVORITAS DE EDURNE PARA NAVIDAD

Haz este test y descubre cuál es tu lenguaje de amor para regalar esta Navidad:

Acertar en los regalos navideños parece una tarea complicada. Sin embargo, cuando sabes cuál es tu love language, la tarea se simplifica, porque ya descubres exactamente cómo externalizar todo el cariño que sientes por dentro. Haz nuestro test y descubre si coincides con Edurne:

Edurne nos desvela todo sobre su Navidad soñada junto a Pandora

Para esta temporada navideña, Edurne protagoniza una de las campañas más mágicas para Pandora. Durante la sesión de fotos, pudimos hablar en exclusiva con la cantante sobre sus metas para el nuevo año, el lenguaje de amor con el que más se identifica, y las piezas de la nueva colección de Navidad de Pandora que han robado su corazón.

¿Qué metas has conseguido tachar de tu lista este año?

Quizá no haya conseguido una meta como tal, pero sí siento que mi vida se ha estabilizado y estoy donde quiero estar en estos momentos. A veces es mejor no pecar de ambicioso y valorar lo que uno tiene cuando es lo que siempre había deseado. En lo personal estoy muy tranquila y en lo profesional sigo creciendo en todas mis facetas.

VER GALERÍA

Ver galería

¿Nos puedes dar un adelanto de algún proyecto que estés preparando para el 2023?

Estoy metida de lleno en la preparación de mi nuevo disco, que va a volver a los sonidos más pop de mi época Amores dormidos. Por suerte, desde que empecé con mi equipo actual, en cada canción y disco me involucro al 100%. Me siento muy satisfecha de los resultados que estamos consiguiendo. Yo creo que el nuevo disco abarca todo el año entre grabación, promoción y conciertos, pero seguro que hay hueco para alguna sorpresa…

¿Cuál dirías es tu lenguaje de amor?

Todos me parecen importantes, pero es verdad que, después del COVID, de tener que haber estado separados, valoro más que nunca el contacto físico y el tiempo de calidad. Ese es el verdadero regalo de la vida, tener tiempo con los tuyos y vivir experiencias juntos que sean inolvidables. El resto son complementarios, pero también aportan su granito de arena.

Regalar es uno de los lenguajes de amor más comunes, especialmente ahora para Navidad. ¿Qué te gustaría recibir este año?

La verdad es que soy más de regalar que de que me regalen, me encanta invertir tiempo en dar con el regalo perfecto para cada persona. En mi caso, si me quieren sorprender, alguna joya especial nunca falla.

Pandora tiene una nueva colección de joyas ideales para transmitir el cariño a tus seres queridos y brillar estas fiestas. ¿Tienes alguna joya favorita?

Me encanta la nueva colección para Navidad, ¡tiene cosas ideales! Sobre todo, las joyas con motivos de estrellas. Los pendientes son mis favoritos junto con el charm de estrella azul noche y la pulsera de eslabones. Para un look más festivo, los anillos combinados con distintos metales con motivos florales me parecen ideales, cuando los juntas crean una flor, me parece un detalle muy bonito.

VER GALERÍA

Ver galería

¿Qué es lo que más te gusta de Pandora?

Sus valores, sobre todo, y que son joyas con significado y con intención. No son joyas y ya está, tienen ese sentimiento personal, tienen una historia detrás, y eso es lo que les da un valor incalculable; son más que un regalo y eso es lo que, no solo las hace especiales, sino que las convierte en un tesoro para la persona que las recibe.

Créditos. Producción: María Parra. Estilista: Arturo Arguelles. Fotógrafo: Pipi Hormaechea. Maquillaje y peluquería: Mateo Pérez. Asistente de producción: María López Rey. Asistente de estilismo: Abraham Rodríguez. Asistente de fotografía: Pablo Rodríguez. Agradecimientos: Primark y Flores Búcaro.

Todas las joyas son de Pandora. Prendas: Roberto Diz, Fernando Claro, Tot Hom y THE2NDSKINCO.