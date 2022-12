Prendas atemporales y de calidad: la única tendencia que importa este OI 2022

Tener el último it bag, las zapatillas que todo el mundo quiere o los botines en tendencia está muy bien y nos encanta, pero un buen fondo de armario es clave para ir impecablemente vestida en cualquier ocasión. Desde un look de oficina a ese cóctel inesperado o una escapada de fin de semana, las piezas que componen el tan ansiado armario cápsula tienen el poder de solucionarnos cualquier look. Y es ahí donde reside su magia. Pero, ¿cómo se traduce esto a la hora de crear un guardarropa todoterreno? Se trata de hacerte con esas prendas y accesorios de corte clásico y atemporal que otorguen un toque de elegancia a tus looks, porque una vez que encuentres el blazer de cuadros perfecto, los vaqueros que mejor sientan y las prendas de abrigo más bonitas, nunca necesitarás buscar otras versiones que los sustituyan.

VER GALERÍA

Ver galería

Si bien cada vez más firmas aciertan a la hora de crear piezas de calidad y líneas básicas, en la redacción de ¡HOLA! ya tenemos nuestra apuesta ganadora para esta temporada: la colección otoño/invierno de Lloyd’s, a la venta en exclusiva en El Corte Inglés. De una pincelada de color que sorprende entre tonos neutros, a un vestido de inspiración boho que acapara miradas, pasando por esa gabardina que funciona con el resto de prendas de nuestro vestidor, la propuesta de la firma incluye todo lo que necesitan los que buscan prendas versátiles y atemporales que perduren en su armario.

El campo, el mar y la vida al aire libre como inspiraciones clave

A menudo, el punto de arranque para una colección excepcional puede surgir en los motivos más cotidianos. La vida en el campo, al más puro estilo Balmoral, es una de las coordenadas que define la colección otoño/invierno de Lloyd’s. Los estilismos que la reina de Inglaterra utilizaba para evadirse del día a día de Palacio, allí, en los confines más recónditos de Aberdeenshire, inspiran los cuidados patrones de chaquetas, parkas y camisas priorizando siempre la calidad de tejidos y materiales y las siluetas impecables. Si estás buscando la blazer perfecta que mencionábamos al principio, no tienes más que echar un vistazo a sus propuestas, elijas la que elijas tiene todas las papeletas para convertirse en la pieza central alrededor de la cual vertebrar muchos de tus looks invernales.

VER GALERÍA

Ver galería

Pensados para disfrutar tanto de un fin de semana en el campo o cerca del mar como en el bullicio de la ciudad, los acolchados son uno de los acabados imprescindibles cuando caen las temperaturas. En Lloyd’s, el acolchado se declina en chaquetas, parkas y chalecos, haciendo de estas prendas piezas ideales para afrontar los días (y las noches) más frías. El toque inesperado viene de la mano de detalles como los cuellos acolchados presentes en abrigos de paño. Para ellos, triunfan los chalecos y chaquetas de borrego, que aportan un aire deportivo a looks de corte clásico, y los jerséis de punto grueso, de cuello caja o de pico, perfectos para coordinar con pantalones tipo chino.

VER GALERÍA

Ver galería

De esencia elegante y atemporal, tanto la colección de hombre como la de mujer tienen un inequívoco aire vintage presente, por ejemplo, en la manera en la que están trabajados los tonos base de la paleta cromática. Destacan los olivas, los beiges y crudos, los terracotas… en definitiva, los tonos naturales que, de pronto, se ven salpicados por pinceladas de color inesperadas en tonos de tendencia como el púrpura o el lila. En cuanto a los estampados, el tartán –clásico print escocés y uno de los favoritos de Isabel II– es el absoluto protagonista en ambas propuestas: sobre chaquetas y americanas, chalecos de sastrería e, incluso, sobre vestidos de lana gruesa.

Por último, una temporada más destacan los códigos románticos de la Boho Collection de Lloyd’s, en la que los diseños inspirados en la naturaleza, el aire libre y la autenticidad, reinterpretados a través de patrones impecables y tejidos premium de gran calidad, son los protagonistas. Recuerda que tanto la colección femenina como la masculina de Lloyd’s están a la venta en exclusiva en El Corte Inglés.