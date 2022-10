Los abrigos sostenibles y en tendencia que te salvarán el invierno (y que quedan bien con todo)

Los abrigos son al invierno lo que los vestidos al verano: básicos en cualquier fondo de armario. Un buen abrigo tiene la cualidad de elevar un look y también son esas prendas atemporales en las que, además de la tendencia, perseguimos la calidad con el fin de que puedan acompañarnos durante muchas temporadas de frío. Con el otoño ya instalado y el frío del invierno a la vuelta de la esquina, es momento de recuperar tus prendas más gustosas y abrigadas y comenzar a componer tus looks en torno al pilar fundamental de cualquier estilismo otoñal: un abrigo versátil, confortable y de calidad.

Siempre con la tecnología al servicio de la sostenibilidad y el confort, Geox lanza su colección de abrigos y chaquetas otoño/invierno 2022-23. En su propuesta de temporada, la compañía italiana mantiene las cualidades técnicas habituales de sus prendas exteriores mediante atributos como la transpirabilidad, la impermeabilidad y la termorregulación, al tiempo que dobla su apuesta por la sostenibilidad tanto en el uso de materiales como en los procesos de la cadena de producción. Comprometidos con el medio ambiente, desde Geox reivindican el bienestar colectivo y medioambiental por encima del individual, convencidos de que este último carece de sentido sin el bienestar de la sociedad y el respeto por la naturaleza. Por eso, su colección outwear de este otoño/invierno aúna innovación y sostenibilidad a partes iguales al tiempo que subraya la importancia de contar con diseños audaces, femeninos y favorecedores.

Más allá de su utilidad –e incluso necesidad– cuando caen las temperaturas, la estética de la nueva colección de abrigos de Geox es, además, capaz de levantar más de un estilismo gracias a prints como el icónico leopardo, acabados ultrabrillantes o cortes que se convierten en protagonistas absolutos de los looks en cuestión. Así que tanto si lo que estás buscando es una opción que funcione como fondo de armario, como si en realidad lo que te apetece es engrosar tu colección y apostar por una pieza especial, este otoño/invierno encontrarás más de una alternativa apetecible en lo último en la compañía alemana. Desde plumíferos clásicos (o no tanto), a estampados para las más atrevidas, pasando por pequeños detalles que marcan la diferencia.

Los abrigos y parkas acolchados más esperados

La parka y el abrigo acolchados con tecnología Amphibiox están pensados para proteger de las condiciones climáticas más adversas al tiempo que se pone el foco en la sostenibilidad a través de una fibra de relleno sintética derivada de material reciclado que se repite en casi todas las prendas acolchadas de la firma, Ecologic WARM. Si estás planeando una escapada a la montaña, la parka larga confeccionada en tejido memory –un tejido inteligente que mantiene la forma de la prenda–, es otro de los esenciales de Geox. Además, destaca su gran funcionalidad gracias a detalles como cremalleras y grandes bolsillos y su relleno de pluma auténtica.

Por su parte, el abrigo está disponible en su versión corta en una favorecedora silueta trapecio, o en su versión maxi, con franjas horizontales y en tonalidades intensas como el ciruela. Las líneas suaves y depuradas, coordenadas que definen el diseño nórdico, inspiran las prendas de abrigo de la propuesta de Geox para esta temporada.

Detalles con glamour que marcan la diferencia

A través de esta colección, Geox demuestra que la comodidad y la sostenibilidad no están reñidas con la elegancia. No por ser invierno e ir abrigada vas a tener que renunciar a looks sofisticados y glamourosos que funcionan tanto para el día a día como en ocasiones especiales. Esto se pone de manifiesto a través de detalles como el fruncido de los puños y la capucha con borde de piel ecológica presentes en los abrigos de satén; la suavidad y el estampado animal de los abrigos en tejido memory reciclado, que aportan un aire elegante a cualquier look; y el pelo de Mongolia ecológico de los chalecos, pensados para llevar sobre las chaquetas acolchadas y marcar la diferencia en todos tus estilismos.