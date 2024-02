El desfile de Lola Casademunt by Maite Nieves Álvarez, la gran estrella de su desfile

Cuenta atrás para dar por concluido el último día de desfiles con los diseñadores consagrados en Fashion Week Madrid. Sin embargo, antes de conocer las propuestas de Roberto Diz que darán por concluida esta pasarela (mañana tendrán lugar las presentaciones de las jóvenes promesas en Allianz EGO) y conocer a los mejores en los Premios L’Oréal Paris, llegó el momento de conocer las propuestas para Primavera/Verano 2023 de la firma Lola Casademunt by Maite.

Como ya viene siendo una tradición, la gran estrella de su desfile fue Nieves Álvarez. La modelo madrileña, una de las más icónicas también de la pasarela madrileña, fue la encargada de abrir (tras una breve performande de un 'hada de los sueños') y cerrar esta presentación en la que el color tiene especial protagonismo. De hecho, son las combinaciones cromáticas muy contrastadas las que ganan la partida dentro de una colección que se inspira en el estado de duermevela (“ese momento en el que las mentes no están sujetas a ningún pensamiento y dan rienda suelta a la imaginación”, citan desde la firma). Tal es la explosión de tonalidades que vemos que hasta sus característicos estampados animales se vuelven psicodélicos rompiendo con su imagen más natural para, por ejemplo, mostrarnos un acabado de cebra en naranja. Y todo ello con looks que cubren las 24 horas del día y en el que se cuidan los complementos al detalle. No faltan los brillos, otro punto de unión en toda esta pasarela deslumbrante que terminó con las modelos y publico bailando animadamente.