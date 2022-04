Las zapatillas que combinan con todos tus looks esta temporada (y los 365 días del año) Tanto con vaqueros como con faldas y vestidos, las zapatillas de la nueva línea de Geox, ‘Spherica™’, son tan cómodas y versátiles que funcionan 24/7

Si solo pudiésemos tener unos zapatos en el armario serían, probablemente, unas zapatillas deportivas. En primer lugar por su comodidad indiscutible, pero también porque algunas son tan versátiles que combinan con absolutamente todo, incluidos los estilismos más sobrios. Y es que desde que las prescriptoras de moda comenzaron a coordinar gran parte de sus looks con sneakers en lugar de con tacones imposibles, las zapatillas ostentan su hueco especial entre las tendencias cada temporada, y las de primavera/verano 2022 no iban a ser una excepción.

Cada cierto tiempo surgen nuevos modelos que conquistan el mundo de la moda y nos hacen suspirar y, esta primavera, las sneakers de la línea Spherica™ de Geox se han convertido en aliadas indiscutibles de nuestros looks diarios gracias a su comodidad y a su toque cool. Siempre con el bienestar personal en el centro de sus valores, la compañía italiana apuesta por una colección moderna y femenina que incorpora siluetas y tonalidades de tendencia, pero siempre sin perder de vista la innovación y el confort, dos de los rasgos que definen las colecciones de la marca. Los modelos de Spherica™ están diseñados pensando en aquellas mujeres que adoran los zapatos y que buscan calzado versátil que funcione en cualquier ocasión y escenario. ¿El resultado? Sneakers que combinan tanto con pantalones vaqueros como con faldas y vestidos y que prometen convertirse en las más buscadas esta primavera.

Tecnología y diseño, las claves de Spherica™

Si algo le pedimos a unas zapatillas deportivas es que sean cómodas, pero si a esto le sumamos un diseño versátil que se adapta a las tendencias que dicta cada temporada tendremos el calzado con el que todas soñamos. Reconocida en todo el mundo por aunar comodidad y estilo en todos sus modelos, Geox va un paso más allá con un nuevo hito fruto de la investigación tecnológica que ha marcado la trayectoria de la compañía desde sus orígenes. Las sneakers de la línea Spherica™ nacen con el objetivo de convertirse en zapatillas imprescindibles gracias no solo a su moderna silueta y a su versatilidad, sino también a su suela Zero Shock System, un mecanismo revolucionario con el que se consigue una amortiguación insuperable y un alivio de la presión del pie en cada fase del movimiento.

Si a esto le sumamos la tecnología Geox Breathing System –que garantiza la transpirabilidad y la total impermeabilidad que todos esperan de las suelas Geox–, el resultado es un calzado hiperversátil, ideal para todas las situaciones y apto para un uso prolongado gracias a la ligereza, suavidad y flexibilidad del tejido técnico empleado en su fabricación.

Spherica™ de Geox se presenta en una paleta clásica de color negro ideal para vestir en ocasiones semiformales en las que se requiere un dress code relajado pero elegante, pero también en una amplia gama de tonos frescos, primaverales y de tendencia como el verde menta, el fucsia brillante o el amarillo limón y que hacen de esta colección un must have para coordinar con todos tus looks de temporada.

Elegancia sostenible

En Europa, el consumo de moda y otros textiles supone el cuarto mercado con mayor impacto en el cambio climático después de la industria alimentaria, la inmobiliaria y los transportes, según datos de la Comisión Europea. El compromiso con el medio ambiente está impreso en el ADN de Geox desde sus inicios, por ello, la compañía apuesta por incrementar y extender el uso de materiales y tecnologías verdes en sus diseños, confirmando así su esfuerzo por hacer de su calzado piezas respetuosas con el planeta.

En este sentido, los modelos de Spherica™ están confeccionados en un patchwork completamente natural de gamuza y ECONYL®. El nylon regenerado ECONYL® está hecho de residuos de nylon que, de lo contrario, contaminan la Tierra, como redes de pesca, restos de tela, alfombras y plástico industrial.