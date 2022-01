3 motivos por los que este coche te acompañará en todos tus planes de moda

La vida está llena de decisiones importantes y elegir el coche perfecto, que se adecúe a nuestras necesidades y a nuestro estilo de vida, es una de ellas. Pero, ¿cuáles son los factores que nos conducen a una compra de algo tan relevante como un vehículo? Está claro que comprar un coche conlleva un proceso más complejo que adquirir unos zapatos o un bolso dado que requiere informarse de los diferentes modelos del mercado, marcas, funcionalidades y detalles que el vehículo incorpore. Sin embargo, también existe un componente emocional que nos hace visualizarnos conduciendo ese coche, sentir que encaja con nuestro estilo y que, al igual que cualquier prenda de ropa, nos representa.

¿Podemos sentir un flechazo nada más ver un vehículo? La respuesta es sí, y eso es precisamente lo que nos ha sucedido con el Alfa Romeo Stelvio, el icónico modelo SUV –Sport Utility Vehicle, en inglés– que la marca italiana sacó al mercado hace casi un lustro y con el que conquistó a nuevas generaciones amantes de las tendencias, de la última tecnología y de los vehículos polivalentes y de estilo deportivo. Por eso, si estás pensando en comprar un coche y buscas un vehículo espacioso, que ofrezca una experiencia hi-tech y con un diseño de inspiración italiana, te contamos por qué el Alfa Romeo Stelvio es el coche que necesitas para todos tus planes de moda. Toma nota.

Se adapta a tus necesidades

Al igual que sucede con la ropa, en un coche buscamos versatilidad. El Alfa Romeo Stelvio ofrece diseño, prestaciones y tecnología premium que se adaptan a todos tus planes del día a día en la ciudad, pero también a ocasiones especiales como viajes largos o escapadas de fin de semana. Su habitáculo, espacioso y confortable, es ideal para acoger cómodamente a toda la familia en un ambiente premium, además, cuenta con un amplio abanico de funciones de ayuda a la conducción y de aplicaciones de conectividad e infoentretenimiento, lo que lo convierte en una apuesta segura.

Ofrece el perfecto equilibrio entre diseño y funcionalidad

Y es esto lo que ha hecho que, desde su lanzamiento, el Alfa Romeo Stelvio haya sido capaz de seducir a una clientela muy diversa y de convertirse en la opción premium favorita de profesionales independientes, emergentes y modernos que aprecian el lujo y el diseño y buscan productos que reflejen su éxito profesional. En cuanto a prestaciones, ofrece un completo equipamiento de serie que incluye, entre otros elementos, unas llantas de aleación de 49 cm, volante deportivo multifunción forrado en cuero con botón de arranque incorporado, pinzas de frenos disponibles en dos colores y logos y detalles exteriores en color Dark Miron.

Siempre conectado

La comodidad al volante no es solamente una cuestión de la calidad de los asientos o del espacio que tengamos. Alfa Romeo Stelvio ofrece una experiencia hi-tech, intuitiva y totalmente conectada. Su pantalla táctil de más de 20 cm permite acceder al teléfono, al navegador y a las apps del smartphone para disfrutar de la mejor música o de los podcasts de moda. Además, a través de las aplicaciones para móviles My Remote y My Car se puede bloquear o desbloquear las puertas, localizar el vehículo o encender las luces desde cualquier lugar, así como comprobar aspectos como el kilometraje, el nivel de carburante o la presión de los neumáticos.