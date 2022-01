3 tendencias de joyas ‘made in Spain’ para triunfar con tus regalos esta Navidad Sigue esta guía para acertar en tus compras navideñas… ¿La opción que nunca falla? Piezas de joyería que aúnen calidad y exclusividad, y sabemos dónde encontrarlas

La época de las fiestas navideñas es de nuestras favoritas, principalmente, porque es la oportunidad perfecta para hacer realidad nuestros sueños, o los de nuestros seres queridos, con una selección de detalles y regalos extraordinarios. Nosotros apostamos por obsequios únicos cargados de gran valor sentimental y que puedan pasar de generación en generación, como sucede con las joyas. Por eso son las protagonistas de nuestra lista de shopping este año.

Para facilitarte la vida, y que puedas disfrutar de los días de fiesta al 100% y sin preocupaciones, hemos preparado una guía definitiva de nuestra firma de joyas artesanales favorita con sello español, UNOde50, para que tu momento de gift hunting sea muy sencillo. Su nueva colección está cargada de todas las tendencias de la temporada, y cada uno de sus diseños contiene en sí una obra de arte que no dejará a tus seres queridos indiferentes. Y, a quién vamos a engañar, no solo son opciones para dar, seguro que también algún modelo se cuela en tu lista de deseos made in Spain. Toma nota de nuestras piezas favoritas:

Nuestra selección de joyas para triunfar en Navidad

Regalar una joya es declarar el amor que sientes hacia una persona. Históricamente es una de las formas más bonitas y especiales de demostrar cuánto quieres a alguien, celebrar un momento importante o crear un vínculo afectivo que pueda llevar consigo a cualquier lugar. Eso, y que además son el complemento ideal para brillar con cualquier look básico en cualquier época del año. Por eso creemos que las fiestas son la oportunidad perfecta para triunfar con regalitos de UNOde50 que, además, su ADN made in Spain las hace aún más especiales. Esta es nuestra selección:

1. Pulseras atemporales con un toque diferente

Estás Grillado es nuestra pulsera favorita para pedirle a Papá Noel esta Navidad. Su dosis en perfecto equilibrio de elegancia minimalista y creatividad la convierten en un comodín para cualquier look y ocasión. Una apuesta ideal bañada en oro para aquellas personas a las que les gusta invertir en joyas atemporales, pero que sean diseños únicos que tengan una historia que contar. En conclusión: básicos que te hacen ver menos básica.

2. Pendientes asimétricos

Y si de complementos originales y divertidos hablamos, no podemos dejar de mencionar nuestra apuesta más especial en pendientes: Aguja y Botón. No tienes que estar involucrado en el mundo del retail para querer incluir este diseño en tu lista de deseos. Su peculiar acabado irregular, característico de las piezas UNOde50, y su propuesta asimétrica lo convierten en la opción más cañera de nuestra selección.

3. Accesorios de eslabones grandes

Y, por último, tenemos la opción favorita de todas las mujeres que se consideran fashion victims: el colgante Eslabón. Si sigues las propuestas de las pasarelas temporada tras temporada seguro que ya tenías fichado un modelo de este tipo para añadir a tu joyero. Los eslabones son tendencia y protagonizan los mejores looks del momento en el street style. Son ideales para elevar un estilismo casual o para rematar uno más formal. También es el colgante ideal para usar con otros a forma de capas. ¡Las posibilidades son infinitas!

¿Por qué elegimos las joyas de Unode50 para regalar esta Navidad?

UNOde50 revolucionó el mercado de la joyería en los años noventa con su disruptivo modelo de solo 50 unidades por diseño en las que la calidad y la exclusividad eran protagonistas. Hoy en día, a raíz de su éxito internacional, la empresa ha ampliado el número de unidades, pero, eso sí, manteniendo su producción artesanal en todas sus piezas como si fueran únicas, un vínculo permanente a sus orígenes.

Es una firma 100% made in Spain que tiene como prioridad llevar el ADN español en cada una de sus piezas, diseñando y produciendo todas sus creaciones en España. Así se garantizan que cada joya mantiene su magia, su personalidad y su encanto hasta que llegue a su afortunada dueña (o dueño).

Tener una joya de UNOde50 significa tener una joya en la que hay corazón, alma y mucha creatividad. Lejos de ser un producto industrial, se convierte en un verdadero tesoro. ¿Y de dónde surgen las ideas de estos diseños tan especiales? Del imaginario de José Azulay, Presidente y Director Creativo, de un momento de inspiración, de una sensación, de un estado de ánimo, de la vida en general que no es perfecta y está llena de irregularidades.

Una vez la idea es compartida con el equipo, comienza el desarrollo con técnicas 3D para dar vida al boceto original. Analizan sus diferentes opciones de montaje de cara a la producción y la acogida del público. Cada detalle es importante en el proceso.

¿Su ingrediente secreto? Una aleación de metales, bañada en oro o plata, para realizar esa textura manual tan única y distintiva de UNOde50 y ayuda a conseguir formas irregulares y orgánicas. También acuden al cuero en combinación con otros materiales nobles para sus piezas.

