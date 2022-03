Copia los looks de Hailey Bieber y Candice Swanepoel con el calzado más ‘cool’ (y cómodo) del otoño Hazte con los zapatos que son tendencia esta temporada, los ‘must’ de las modelos e ‘influencers’ para lucir estupendas cuando baja la temperatura

Cuando pensamos en zapatos estilosos y apropiados para el frío, es inevitable recordar las míticas botas UGG que reinaban en los años 2000. Y, por supuesto, como solo lo mejor de la moda vuelve y triunfa, el calzado de UGG no podía ser la excepción. Los últimos street styles de celebrities como Hailey Bieber o Candice Swanepoel son prueba de ello, quienes rematan sus looks con los zapatos más cool, apetecibles y cómodos del momento. ¿No sabes cómo recuperar esta tendencia y adaptarla a tus mejores outfits? Te damos las claves para que copies los looks de las modelos y puedas lucirlos correctamente.

UGG regresa para protagonizar los mejores looks de esta temporada

Hailey Bieber y Candice Swanepoel son una inagotable fuente de inspiración, tanto de estilo y como de actitud. Ambas han conseguido liderar la industria fashion dentro y fuera de la pasarela gracias a su facilidad a la hora de lucir piezas que parecían imposibles. Son las primeras en llevar las nuevas tendencias y en atreverse con los looks más desenfadados. Por eso, no nos sorprendió cuando ambas modelos coincidieron con calzado de la firma californiana en dos de sus estilismos más recientes. ¿Casualidad? No lo creemos.

Pero para sumarse a esta tendencia no vale usar cualquier zapato, son particularmente 3 los diseños de UGG que las supermodelos han repetido y declarado como los must de este otoño: las Classic Ultra Mini, el modelo más emblemático de la firma con caña más baja; Disquette, zapatillas destalonadas llenas de actitud por las que apuesta Candice; y las favoritas de Hailey (y nuestras), Fluff Yeah Slide, una carismática combinación de zapatillas y sandalias. Sigue leyendo y descubre cómo adaptar cada una a tus mejores estilismos de esta temporada:

1. Un básico que nunca falla: Classic Ultra Mini

El modelo emblemático de la firma con un twist, repotenciado y actualizado para cumplir con las expectativas de las fashionistas más sibaritas. Con una caña más baja, estos botines ahora son aún más versátiles, supercómodas y muy fáciles de quitar y poner. Además UGG, consciente de su versatilidad y todas las veces a la semana que vas a querer usarlos, los Classic Ultra Mini (149 €) estás pretratados para mantenerse en buen estado durante más tiempo. Y, por supuesto, conservan todo lo que nos gustaba del modelo original: su emblemática piel de oveja, forro ultrasuave UGGplush™ y suela ligera y muy flexible.

¿Cómo usarlos? Será más fácil preguntar cómo no usarlos, porque sus posibilidades son infinitas. Sin embargo, te proponemos 2 opciones: con top y falda midi de punto en colores tierra que hagan match con el botín, o con vestido midi de manga larga que llegue justo por encima del zapato para que puedas lucirlos correctamente. Esta última opción es la favorita de las modelos en sus días libres.

2. Solo para las más atrevidas, como Candice: Disquette

¿Te imaginas un híbrido perfecto entre suecos, botas y zapatillas? No tienes que imaginarlo más, porque UGG las ha creado para ti y, mejor aún, en versión calentita para este invierno. Sabemos lo complicado que a veces es vestir a tus pies en esta época. Para las amantes de la moda y la versatilidad, usar botines todos los días cuando hace frío puede ser aburrido. Por suerte, el modelo Disquette (109 €) llegó a nuestra vida para romper con la monotonía.

¿Cómo usarlos? Nuestra apuesta para esta temporada es llevarlos con mono vaquero acampanados para un estilismo con guiño setentero, con un total look monocromático de polipiel en color chocolate, tendencia esta temporada, o como sugiere Candice, con un look en tonos naturales que combinen con el zapato y pantalones blanco que aseguren el protagonismo de tus Disquette.

3. Nuestro preferido y el de Hailey Bieber: Fluff Yeah Slide

El más repetido en el street style y nuestro favorito para esta temporada: Fluff Yeah Slide (119 €). Este original modelo es una fusión entre zapatillas y sandalias, una combinación que sin duda no dejará a nadie indiferente. Tiene una suave banda elástica y una plataforma ligera que te permitirá elevar cualquier look básico en uno memorable y digno de miles de likes.

¿Cómo usarlos? Por supuesto que nuestra opción favorita es como propone la mujer de Justin Bieber, con un blazer oversize a modo de vestido y calcetines para añadirles el punto cool, pero también nos encanta con vestido de seda maxi con apertura en falda o set de americana y falda mini en un color vibrante, como verde perico, para no pasar desapercibida.

El zapato de culto de las que más saben de moda

Y nuestras queridísimas Hailey y Candice no son las únicas que se han declarado fan indiscutible de las UGG. Son varias de sus colegas, y el círculo más crème de la crème de modelos e influencers que apuestan por este calzado para pasear por la ciudad, acudir a reuniones o, el favorito de las tops, usarlos cuando están off duty. Gigi Hadid, Kendall Jenner o Elsa Hosk son también otras it-girls que apuestan por estos comodísimos diseños para rematar sus mejores looks fuera de la pasarela.¿Por qué todas las chicas de moda apuestan por UGG esta temporada?

Enlistar las razones por las que nos queremos hacer con el calzado del momento sería eterno. Sin embargo, después de analizar el street style de esta temporada, podemos concluir en tres principales razones por las que las modelos más importantes del momento invierten en estos zapatos (y por qué deberías hacerlo tú también):