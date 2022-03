Una joya para toda la vida: manual de uso (y compra) de los diamantes Clásicos o rompedores, blancos o de color, minimalistas o románticos… Descubre porqué los diamantes son perfectos para llevar en tus 'looks' del día a día

El talismán más valioso, preciado y simbólico de una mujer puede ser el diamante. Ya lo dijo Marilyn Monroe en Los caballeros las prefieren rubias. El diamante "es el mejor amigo de una mujer". Bromas aparte, la belleza atemporal, el brillo cegador, las tallas seductoras y sus múltiples y versátiles aplicaciones en el diseño de joyas han convertido los diamantes desde siempre en las piezas de alta joyería más icónicas. Y es que la reina de todas las gemas es capaz de hacernos sentir diferentes al llevar joyas con diamantes. Mujeres poderosas, seguras de sí mismas, que miran de frente.

¡Viva l'Italia!

Esta temporada hay novedades muy brillantes. La legendaria firma de alta joyería Durán Joyeros, fundada en 1886, acaba de convertirse en la mejor embajadora de la joyería italiana en España con la campaña Joyería Italiana con Durán Joyeros. Se trata de una iniciativa fomentada por el gobierno italiano a través de su Agencia Italiana para el Comercio Exterior. Y es que, dadas las afinidades compartidas en el sector, esta alianza estratégica se convierte en una idea espléndida, porque Durán Joyeros tiene en su haber una gran experiencia en joyería tradicional, las técnicas más innovadoras, el gusto por el diseño y su amor por las joyas.

Dos estilos para una mujer única

La colección Joyería Italiana con Durán Joyeros es divina. A nosotras nos encanta por su versatilidad, ya que sus piezas responden a distintos tipos de mujer y a distintos estilos, según se utilicen y combinen. La apuesta es moderna, joven y rompedora porque incluye diseños informales, atemporales, de talante supermoderno, con otros que irradian color, alegría, optimismo y parecen gritar ¡Viva la luz mediterránea y la 'dolce vita'! Una gama de joyas-homenaje al carpe diem, a vivir siempre el momento haciendo de cada día un recuerdo único y personal.

De la pieza más romántica a la más divertida

Los diamantes de Durán Joyeros permiten una versatilidad sin límites gracias a sus múltiples presentaciones según la talla, el peso, la pureza y el color de la pieza. Anillos de uno o de tres aros entrelazados en una montura de oro rosa, pendientes de aro criollas, pulseras finas tipo riviere de diamantes blancos, ideales para combinar distintos acabados y llevar varias a la vez, gargantillas finas para el día a día o colgantes con una cruz de diamantes de poderosa fascinación. Son piezas románticas, sinceras, llenas de encanto, capaces de realzar por sí solas cualquier look.

El color siempre triunfa

Pero en Joyería Italiana con Durán Joyeros también puedes encontrar esas vistosas y exclusivas piezas para las amantes del optimismo, la fantasía, el color y el diseño italiano en estado puro. Una colorida y luminosa combinación lúdica y festiva que celebra la vida con una refrescante propuesta en la que se conjugan los diamantes brown con el oro rosa intensificando el valor del diseño. Una propuesta muy original con piedras tan audaces y sensuales como el granate, la amatista, el topacio, la morganita la aguamarina o kunzita, que pueden combinar sus fabulosos colores, llenos de significado, con el oro amarillo o el rutenio, que magnifica el color de la piedra.

Joyas en tu día a día, siéntelas cerca

¿Por qué no? Hay quien dice que son un verdadero amuleto generador de energía, porque las piedras preciosas desprenden una especie de magnetismo que favorece la suerte de quien las lleva puestas. Y no hay nada tan elegante como vestirse con sencillez, con un total look monocolor, por ejemplo, y adornar el cuello, las orejas o los brazos con una pieza noble, de ensueño, que hable de tí allá donde vas. Si por el contrario eres más amiga de las prendas y estampados llamativos, una joya con diamantes en color degradé puede convertirse en tu mejor complemento de estilo.

Son símbolo de amor y eternidad

A la hora de sellar un compromiso de vida, de poner el lazo a un romance, cuando nace un niño o cuando hay que celebrar una buena noticia, un regreso imprevisto, la curación de una enfermedad, o simplemente el amor correspondido, no hay regalo tan sincero y querido como una joya con diamantes. Un sencillo solitario, unos pendientes o una pulsera, pueden llenar de emoción el momento de la entrega y convertir en eterno un acontecimiento familiar o personal. Regalar diamantes, además de una inversión inteligente, es un signo de buen gusto, de amor a la belleza, de que sabemos valorar lo que tenemos y que la naturaleza y el amor, que siempre están a nuestro lado, aunque a veces no lo advertimos, es lo que más cuenta en este mundo.

Regalos que dejan huella

Dentro de la nueva campaña Joyería Italiana con Durán Joyeros, también vamos a encontrar: joyas para novias en forma de anillos de prometida, alianzas para boda; colgantes en forma de cruz; pulseras finas arco iris con color en degradé; sortijas con tres aros, ideales para un aniversario de boda, que combinan diamantes blancos y brown y originalísimas 'parejas' de pendientes, uno con aro y otro en forma de cerilla, ambos con diamantes, claro, muy favorecedores para llevar con escotes asimétricos. ¿Por qué no te regalas a tí misma una de estas maravillosas opciones? Te lo mereces, seguro.

Realización y producción: María Parra. Fotógrafía: Antonio Terrón. Dirección de Arte: Leticia Bedoya. Estilismo: Carla Aguilar. Maquillaje y Peluquería: Cynthia de León y Crisanto Blanco. Modelos: Bárbara García, Carla G (Traffic Models), Julia Zanettini (Uniko Models) y Karina Valero (Uniko Models). Vídeo: Hola Media.