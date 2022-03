Qué es la 'rebellious fashion' y por qué arrasa entre las veinteañeras

Los códigos estéticos que dominan esta temporada otoño-invierno 2021/22 son de lo más variados. Se lleva desde el más que conocido estilo preppy, secundando por los looks del reboot de Gossip Girl, hasta nuevos nombres que surgen como el estilo old money que viene a traer de vuelta los looks de la familia Kennedy y que Ralph Lauren o Tommy Hilfiger encarnan a la perfección. En el otro lado de la balanza a estas dos estéticas nos encontramos una oleada de tendencias más punk y grunge que ya se han coronado como imprescindibles y que dan forma a la llamada rebellious fashion, una corriente que promete convertirse en una de las grandes tendencias de 2022.

¿En qué consiste la moda 'rebellious'?

Para comprender esta nueva corriente no hay más que pensar en toda la inspiración Matrix que llegó el pasado invierno al erigirse el cuero como uno de los tejidos estrella de la temporada. Los abrigos de cuero negro hasta los pies, las gafas noventeras o las botas dark, esas que cuentan con grandes plataformas y un aire gótico, se colaron en el armario de las mayores expertas de moda del planeta y en las pasarelas de grandes firmas de lujo.

VER GALERÍA

- Pantalones de cuero: cómo elegir los que más te favorecen

De cara a la temporada actual y al próximo año, el cuero repite como tejido estrella y a él se le suman otros rasgos característicos del estilo grunge de los años 90 como las medias de rejillas o las gargantillas, joyas que ya vimos triunfar hace un par de años. Por si aún había alguna duda, Chanel se inspiraba en el punk llenando su colección crucero 2021/22 de medias de rejilla, chokers y prendas de color negro.

VER GALERÍA

Las 'celebs' se suman a la moda más rebelde

Asimismo, algunas de las celebrities con más estilo propio de todas han demosrtado que la moda más rebelde marcará tendencia en los próximos meses. Por ejemplo, Rosalía se ha sumado a los pantalones con aberturas estilo corset más atrevidos, Olivia Rodrigo y Chiara Ferragni no se separan de las botas militares con súper plataforma y Dua Lipa y Bella Hadid han caído rendidas ante las prendas de abrigo de efecto cuero.

VER GALERÍA

- Todas las botas que son tendencia este otoño-invierno

Las cifras hablan: suben las búsquedas de todas las prendas características de la 'rebellious fashion'

El mejor medidor de tendencias actualmente son las búsquedas web. Después de las galas del MET, de las semanas de la moda o del estreno de algunas series se incrementan notablemente las búsquedas de prendas o accesorios que lucen los protagonistas. Pues bien, en las últimas semanas y tal y como indica el portal de moda Lyst, han subido las búsquedas para tops de rejilla (93%), gargantillas (44%), botas de plataforma (19%) y abrigos de cuero negros (10%).

VER GALERÍA

¿Y en terreno 'beauty?

En materia de belleza también se apuesta por lo grunge y el punk. Regresa con fuerza el smokey eye más extremo de la mano de firmas como Dior, también lo hace el delineador kohl de la adolescencia y los colores de pelo fantasía arrasan tanto en Instagram como en Tik Tok en sus versiones más llamativas o en las pastel.