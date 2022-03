LOLA CASADEMUNT cumple 40 años, y eso hay que celebrarlo La firma de moda celebra aniversario con la campaña 'Call me Lola' y Nieves Álvarez como imagen y con una colección que creará adicción entre las ‘fashionistas’

Recorrer la historia de esta firma catalana es entrar en la vida de una familia que ha forjado un imperio de moda a base de tesón, esfuerzo, ambición e inteligencia. Todo empezó en un sótano de Cardedeu (Barcelona) donde una joven Lola Casademunt con habilidad y buen gusto cosía y diseñaba diademas y accesorios para el pelo que pronto encandilaron a sus vecinas y al poco tiempo empezaron a venderse en todas las tiendas de los alrededores. Con los años, Maite, hija de Lola, decidió dedicar toda su atención a lo que se estaba convirtiendo en ella en una pasión: el mundo de la moda. La firma LOLA CASADEMUNT nació en 1981, justo hace 40 años. Y eso hay que celebrarlo.

Un poquito de historia

Maite Casademunt se lanzó a diseñar ropa y complementos con un estilo muy particular, y poco a poco, madre e hija, ampliaron el negocio hasta llegar a 2021, año en que la compañía ha crecido de tal manera que cuenta con 10 tiendas propias, 4 franquicias, 18 córners en El Corte Inglés y más de un centenar de personas en plantilla. Precisamente este año se hallan en plena expansión por Europa, EE.UU. y Latinoamérica. Y hay un dato curioso digno de celebrar: el 90% de la plantilla de la firma LOLA CASADEMUNT son mujeres. Por algo será. Lo cierto es que a día de hoy es un grupo líder en el diseño, fabricación y comercialización de colecciones de moda y complementos, y subiendo.

La moda como pasión

Si la elaboración artesanal, el culto a los detalles, el buen gusto y grandes dosis de pasión por la moda e intuición femenina llevaron a la madre a triunfar en el mundo de los complementos; el esfuerzo, la ambición y una espectacular creatividad están llevando a la marca hacia el olimpo de la moda de la mano del equipo formado por ella y su hija Maite Casademunt, presidenta y directora creativa de la firma. Su pasión por vestir a las mujeres no tiene límites, como su creatividad, que ha dado lugar a dos líneas diferenciadas: LOLA CASADEMUNT y la gama premium LOLA CASADEMUNT BY MAITE, que se renuevan cada temporada con un total de 4 colecciones anuales de ropa, accesorios y complementos.

Animal print, el ADN de la casa

Si algo destaca a primera vista en una prenda LOLA CASADEMUNT es que se identifica al instante su procedencia. Prendas y complementos tienen un ADN especial, un estilo propio. El animal print (de cebra, tigre, pitón o leopardo), por ejemplo, es el estampado emblemático de la casa y se utiliza desde el principio en todas sus manifestaciones (forros, remates, puños, pendientes, cinturones...). La logomanía, los colores vistosos, las líneas desenfadadas y originales son también señas de identidad. Y es que esta firma se dirige a la mujer real, auténtica, con una actitud vital; una mujer atrevida, femenina, a quien le gusta vestir diferente y sabe que con esta ropa puede construir su propia personalidad y sentirse segura de sí misma.

Apostando fuerte: Nieves Álvarez como protagonista

La firma acaba de lanzar una potente campaña de imagen, Call me Lola, y lo hace con una modelo internacional y multidisciplinar tan fabulosa como Nieves Álvarez, convertida en la embajadora de la temporada otoño-invierno 2021-2022 de una firma cada vez mejor posicionada. La colección se declina en varios apartados enriquecidos con su propias cápsulas o minicolecciones: Lola Cápsula New Comfy Street, Lola Cápsula 40th Aniversario y Lola Cápsula Special Edition. Y además la línea LOLA CASADEMUNT BY MAITE, claro, un derroche de talento, calidad y fantasía.

Moda para construir tu propia identidad

Si la línea New Comfy Street rinde homenaje a la comodidad chic, con prendas confortables y con la logomanía característica, estampados con strass multicolor, sudaderas flúor o conjuntos deportivos tie-dye, para la gama 40th Aniversario se han diseñado camisetas de algodón que conmemoran el cumpleaños de la firma. Special Edition aboga por los metalizados, el cuero, el neopreno y por un homenaje a la Barcelona de los años 90 con monos de ecopiel y aire grunge. Una auténtica colección de colecciones que nos encanta a todas porque en sus tiendas y web siempre hay una prenda, bolso o accesorio que nos enamora sin remedio.

Y esto es solo el principio

Pero Maite Casademunt tiene mucho más que decir y lo demuestra con su colección estrella, Manifesto Maite FW 2122, que se despliega en 6 cápsulas: Le pigment, inspirada en los colores terrosos, el shiffon, el satén y las viscosas; Chelsea I y Chelsea II, moderna y atrevida, como el barrio de Londres, en la que predominan los naranjas, tostados y negros; Animal Print, el ADN de la marca en estado puro en trajes de chaqueta total look y gabardinas; Nostalgia, una gama que se resiste a abandonar el verano con acolchados que plantan cara al frío con color y Safari, tendencias exóticas inspiradas en la naturaleza y en tejidos naturales como la seda. Una colección redonda.