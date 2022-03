El fútbol está de moda: Adolfo Domínguez y las jugadoras del Atlético de Madrid hacen equipo

Cuando pensamos en símbolos con los que los españoles nos podamos sentir fácilmente identificados, hay dos claras imágenes que vienen a nuestra mente: la moda made in Spain y el fútbol. Podríamos decir que no existe español que no haya disfrutado de al menos un partido de este deporte en su vida o que no tenga en su armario algún diseño con sello español. Esta temporada, somos testigos de una espectacular colaboración entre dos de nuestras grandes pasiones: Adolfo Domínguez entra al campo de juego junto al Atlético de Madrid Femenino.

Moda y fútbol hacen equipo gracias a Adolfo Domínguez y el Atlético de Madrid

Esta asociación marca un hito en la historia de Adolfo Domínguez y Atlético de Madrid Femenino, ya que es la primera vez que ambas entidades apuestan por fusionar el mundo de la moda con el fútbol. Y vaya que les ha funcionado. La campaña cuenta con la participación de seis de las jugadoras más importantes de la selección: Amanda Sampedro (capitana y centrocampista), Carmen Menayo (defensa), Deyna Castellanos (delantera), Leicy Santos (centrocampista), Bárbara Latorre (centrocampista) y Aïssatou Tounkara (defensa). Juntas desvelan el espíritu de equipo que comparten diariamente dentro y fuera del campo de juego a través de las poderosas fotografías de la campaña y un vídeo que sigue la misma estética de las imágenes en blanco y negro.

La arruga es bella regresa para recordarnos un modelo de belleza alternativo

Esta colección no solo marca un antes y un después en las colaboraciones de Adolfo Domínguez, también es una campaña muy valiosa para ellos a nivel comunicacional. Después de casi 40 años, la marca gallega recupera su mítico eslogan, La arruga es bella, que la catapultó a comienzos de los años 80 como una firma de moda intelectual, que abogaba por una belleza intrínseca en lo natural, en los tejidos de la ropa y en las imperfecciones.

En esta ocasión, la campaña se escuda tras La arruga es bella para poner en valor la entrega, el caer y levantarse, la superación y el sacrificio. Así, propone un modelo de belleza alternativo con el que las personas que van tras sus sueños pueden identificarse. Para la firma de moda resulta emocionante que su primer acercamiento al mundo deportivo sea con un equipo de fútbol femenino, ya que, como desvela Tiziana Domínguez, directora Creativa del grupo Adolfo Domínguez, el 80% de sus clientas son mujeres. A través de un manifiesto publicado en su página web, la empresa de moda explica la idiosincrasia de La arruga es bella.

LA ARRUGA ES BELLA

Hay belleza en el esfuerzo.

En dejarse la piel por el escudo, por la de al lado, por todas.

Hay belleza en romper a sudar. En mancharse.

En levantarse una, y otra y otra vez.

Hay belleza en pelear con uñas y dientes por cada balón,

y por lo que es justo. La arruga no es un defecto.

Es lo que pasa cuando te remangas por lo que quieres.

La arruga es la prueba de que has vivido.

De que lo has intentado.

La arruga es bella.

Las futbolistas se visten con sello español

La firma de moda gallega marca un gol para el Atlético de Madrid. Esta temporada 2021-2022, Adolfo Domínguez se encarga de vestir de calle a las futbolistas con un look que promete convertirse en el favorito de las mujeres que apuestan por piezas elegantes, funcionales y cómodas. El look está compuesto por traje de chaqueta negro de crinkle, uno de los tejidos iconos de la marca, con pantalón oversize a juego, blusa, top blanco y, por supuesto, zapatillas deportivas básicas para añadirle el punto sport.

La selección de prendas de esta colección es sin duda un fiel reflejo del espíritu de la firma gallega de diseño de autor: prendas atemporales y duraderas, pensadas para que puedan ser usadas muchas veces y trasciendan paso del tiempo y las tendencias. Esta equipación será vestida por las jugadoras, el cuerpo técnico y representantes Atlético de Madrid Femenino. La colección, que está a la venta en su página web, cuenta con precios que oscilan entre los 79 € y los 169 €, es tu oportunidad para que tú también puedas equiparte de la distinción y durabilidad que caracterizan los diseños de Adolfo Domínguez.

Una experiencia inigualable para la selección del Atlético de Madrid Femenino

Para el equipo rojiblanco femenino también es un momento importante en su trayectoria. “Para nuestro club es un orgullo unirnos a la marca Adolfo Domínguez. Creo que esta andadura que iniciamos juntos aportará a nuestras jugadoras elegancia también fuera del campo. Hemos creado una sinergia fútbol y moda que nos ha hecho sentir muy a gusto desde el principio de este acuerdo. Queremos agradecer esta nueva fusión con Adolfo Domínguez y esperamos que nos acompañen muchas temporadas más”, comenta Lola Romero, directora del Atlético de Madrid Femenino.

Colaboraciones que han hecho historia

¿Sabías que esta alianza no es la primera que la firma de moda gallega hace con una importante empresa española de otro sector? En 2005, la marca hizo el diseño del uniforme de las tripulaciones de Iberia, e incluyeron por primera vez los pantalones en el vestuario para las azafatas de la compañía. ¿Cuál será la próxima coalición de la firma de moda?