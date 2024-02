El desfile de Duyos

Tras un año y medio sin desfilar debido a la pandemia y crisis sanitaria, Duyos vuelve a la pasarela. Y lo hace en esta 74ª edición de Fashion Week Madrid con sus propuestas para Primavera/Verano 2022. Una colección bajo el título de Un jardín flotante que toma como referente la isla de Madeira, de la que recoge su colorido y su artesanía, entre otras características. Un destino al que viajó tras el confinamiento y que le sedujo de forma muy significativa, sobre todo, “por la exaltación de que teníamos que salir”, señala a ¡HOLA! “Esa isla me dio la vida y dije ‘vamos a hacer una colección basada en esa experiencia tan bestia de disfrutar, de vivir y de gozar un sitio como ese’. Voy a contar esa experiencia a través de emociones, no quiero que sea muy básico. Cada look quiero que emocione”, nos precisa.

Esto se traduce en unas propuestas donde el colorido y el exotismo de esta isla se traduce en motivos florales, ricos volúmenes con guiño folclórico y mucho brillo que se contrasta con acabados mates. No faltan tampoco bordados que hacen referente a la artesanía local. Además, el tejido del traje regional de Madeira lo ha adquirido para incluirlo entre sus propuestas, aunque dando un giro para hacerlo propio.

De hecho, es este tejido de rayas multicolor el que protagoniza sus creaciones para dar paso a una colección en la que los contrastes de colores y las superposiciones son constantes. Además, se dice adiós a los acabados lisos para centrar toda la fuerza visual en tejidos texturizados, por ejemplo, con deslumbrantes paillettes y brocados, o estampados. Llaman especialmente la atención estos últimos, entre los que encontramos una elegante seda pintada a mano con motivos florales y inspirados en paisajes marinos. La apuesta por la artesanía también la encontramos en el trabajo de materiales naturales, como la rafia, en complementos XXL como pamelas y bolsos.