Un referente tecnológico y con un diseño espectacular: este es el coche que va a arrasar en el 2021

¿Alguna vez has pasado horas en internet investigando sobre cuál es el mejor coche para ti? Seguro que buscas uno que te transmita confianza, que cuente con las últimas tendencias del mercado, innovadores servicios de tecnología y claro, que tenga un diseño de vanguardia irrepetible. Pero esta elección no siempre, o casi nunca, es sencilla. A veces pareciera que, si no tienes un amigo experto en el tema, las opciones son demasiadas, y las dudas infinitas. No te preocupes, nosotros estamos para aclarártelas.

Después de una extensa investigación, hemos dado con un nuevo modelo que tiene todas las características que los expertos buscan a la hora de comprar un nuevo vehículo. Y es que, aunque el 2020 nos ha traído momentos que nunca antes nadie se imaginó, el último trimestre de este año viene con buenas noticias e incluso, la respuesta a varios "dolores de cabeza automovilísticos"… El nuevo Hyundai Tucson 2021, la nueva generación del exitoso SUV de Hyundai, es nuestra apuesta por estas razones:

El nuevo Hyundai Tucson 2021

No solo una evolución, sino una revolución de diseño

El cambio y la novedad de un modelo solo puede perfeccionarse tras el trabajo constante de un equipo orientado al éxito. Y es lo menos que los amantes del diseño pueden esperar del coche de sus sueños. El diseño del nuevo Tucson tiene como bandera la nueva identidad de Hyundai. Con él, la empresa busca elevar la respuesta emocional de sus propuestas, buscando conectar con una generación hambrienta de experiencias y emociones. Este coche destaca dentro de la gama SUV por su oferta más dinámica y su espíritu más innovador de "aventurero urbano".

Dejando atrás todas las normas tradicionales de dibujo y elaboración de bocetos, los desarrolladores de Hyundai han concebido los elementos futuristas que caracterizan a este modelo son algoritmos geométricos producidos por tecnología digital de vanguardia. Líneas, ángulos y trazos prominentes tienen como resultado un coche de estética atrevida y sin precedentes. Por su parte, en el interior, la propuesta también es completamente nueva, y destacan la amplitud y la tecnología.

Luces a juego con la innovación

Y esto no es todo en cuanto a look. Otra de las razones por las que nos enamoramos de este vehículo es por su parrilla delantera, donde se encuentran sus nuevas luces ocultas paramétricas, una innovadora tecnología de diseño que dan al nuevo Tucson una presencia única en la carretera. Cuando las luces están apagadas, la parte delantera del SUV está cubierta de formas poliédricas tridimensionales con diseño paramétrico, en las que se "ocultan" las luces de conducción diurna LED, perfectamente integradas en la parrilla.

Las luces LED de posición y los intermitentes están camuflados en los extremos de la rejilla y se iluminan con la forma de "alas de ángel", lo que aporta al coche una apariencia elegante única, llena de personalidad. Sin duda un detalle muy especial que no deja indiferente a los entusiastas de la arquitectura, el diseño y la innovación.

El modelo SUV que liderará entre los híbridos

¿Eres fan de los híbridos? Entonces este será tu nuevo coche favorito. La gama de motores experimenta mejoras y novedades. Ahora cuenta con un nuevo motor gasolina 1.6TGDi de gran diferencia y bajo consumo con potencias de 150 y 180cv con opción de hibridación ligera de 48V y con etiqueta ECO. Si lo que buscas es la aventura, la opción 4x4 está disponible en el motor de 180cv DCT. En diésel cuenta con un nuevo propulsor 1.6 CRDI también con dos potencias 115 y 136, opción de hibridación 48V, transmisiones 6MT y 7DCT y, del mismo modo, 4WD en el motor de más potencia. Además, el nuevo Tucson también cuenta con una versión híbrida basada en la misma tecnología de los populares modelos IONIQ y Kona HEV.

Conectividad digital completa, donde quieras, cuando quieras

Si eres fan de esta firma de coches, ya sabes lo importante que es para Hyundai este tema, y el nuevo Tucson no podía quedarse atrás, porque cuenta con Bluetooth y conectividad Android Auto y Apple Car Play. Además, ofrece la última versión de servicios de coche al conectar tu teléfono inteligente a la app de Bluelink, integrada en el sistema de información y entretenimiento con pantalla de 10,25 pulgadas. Incluye rutas conectadas, datos meteorológicos en tiempo real, navegación de última milla, puntos de carga y perfil de usuario. Además, los clientes pueden localizar el vehículo, bloquearlo y desbloquearlo de forma remota, o acceder a información relevante como el nivel de combustible.

La tecnología en seguridad más avanzada

Este modelo está equipado con características tecnológicas de vanguardia orientadas a brindar una experiencia digital avanzada con un paquete de seguridad y asistentes de conducción especializados. Tucson Hyundai Smart Sense incluye: sistema de alerta para el conductor cuando sale del carril, dirección y reconocimiento para mantener al vehículo dentro de las líneas del carril, luces de carretera que reducen el estrés y aumentan la visibilidad, asistencia a la frenada de emergencia, detector de fatiga, alerta de inicio de la marcha del coche, llamada de emergencia de forma automática en caso de accidente, opción de fijar una velocidad máxima, reconocimiento de señales en la carretera… y más.