Estos son los zapatos más cómodos (y bonitos) que no te querrás quitar este invierno Si hablamos de calzado, el confort y el estilo no pueden darse la espalda, sino la mano. Se acerca el momento en que tenemos que olvidar las chanclas, así que hagámoslo con clase, calidad y... cabeza

Acostumbrados como estamos a calzar y vestir en plan cómodo, con ropa home-style y chanclas veraniegas no resulta nada fácil volver al tacón para ellas y al zapato rígido y urbano para ellos. Algunas nos resistimos igual que hacen los niños cuando sus mamás les obligan a utilizar para el cole los consabidos zapatos cerrados. ¡Sentimos los pies aprisionados! No queda otra que renunciar a las chanclas y volver a ocultar los pies bronceados que han vivido en libertad todo el verano. Ahora no nos lo parece, pero el frío llegará. Y sin temor a equivocarnos afirmamos que la gran tendencia de la temporada es la comodidad. Todos queremos un calzado de calidad, ligero como una pluma, que transpire bien, que nos defienda del frío y de la lluvia y que además de todo eso sea bonito y versátil. Eso está hecho. La firma italiana IGI&CO, del grupo italiano IMAC, ya tiene lo que buscas.

El concepto IGI&CO es un proyecto orientado a combinar en el calzado el bienestar y la moda. ¿Cómo se consigue esto? Con tecnología y buen gusto. La idea es convertir el imprescindible uso del calzado en toda una experiencia. Una experiencia en la que olvidas que llevas los zapatos puestos. IGI&CO juega en primera línea y con ventaja porque pertenece al grupo italiano IMAC, famoso por ser propietario de la firma Primigi, zapatos infantiles todoterreno. Sus líneas para hombre y para mujer, como las de los niños, se distinguen porque son zapatos sólidos pero sorprendentemente ligeros, flexibles, transpirables, impermeables y muy duraderos. Porque están fabricados con pieles seleccionadas y con tecnotejidos como el goretex, que aporta un plus de calidad y confianza al consumidor.

¿Y el diseño? Las pasarelas de moda que anunciaron el devenir de los looks de otoño e invierno, el street style y las apuestas de los influencer más visitados apuestan por las botas y botines, botas de caña media, deportivas con plataformas, modelos jóvenes para gente de cualquier edad, con diseños que incluyen atractivas y juveniles aplicaciones metálicas, mezcla de distintos materiales, colores y texturas, rejillas con efecto animal print, botas de serraje drapeadas para ellas y deportivas estilosas, neutras, de líneas sinceras o con un tímido toque atrevido y tonos de otoño, para ellos. Sin olvidar los zapatos de cordones IGI&CO, dignos de llevar con un buen traje a una reunión en la ciudad. Siempre hay un modelo IGI&CO para cada ocasión, compruébalo en su web igi&co.it.

Los nuevos IGI&CO para esta temporada se adaptan a cualquier medio: en los ambientes interiores se comportan como un calzado ligerísimo, confortable y cómodo; en los exteriores, en condiciones climáticas adversas son imbatibles. Ya se trate de escenarios urbanos o de jornadas de campo al aire libre en las que pueda exigirse un alto rendimiento. Son ideales para personas muy activas que necesitan un buen calzado cómodo y estiloso de la mañana a la noche y para un público que ama la vida al aire libre en su tiempo libre y busca un calzado bonito de alto rendimiento que responda bien en situaciones adversas. Los IGI&CO presentan máximo confort en la pisada, gracias a su sistema amortiguador; plantilla anatómica extraíble (en algunos modelos), una gran ligereza en virtud de los ligerísimos materiales que se emplean en su fabricación; y una gran flexibilidad. Y sobre todo, garantizan protección e impermeabilidad con su famosa membrana Goretex en condiciones extremas. Son el mejor resultado de constantes investigaciones y una permanente innovación.