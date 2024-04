El desfile de Brain&Beast

Si la 72ª edición de Fashion Week Madrid está resultando especial, para Brain&Beast por partida doble, ya que coincide con el décimo aniversario de la creación de la firma. Una ocasión en la que Ángel Vilda, su diseñador y fundador, ha presentado Dogma, la colección para la próxima Primavera-verano 2021. Una serie de propuestas de estética trash pero con un punto sofisticado, inspiradas “en la importancia de todo lo que no se ve o no somos conscientes de ver, de si ello existe o no y de cómo debemos ser conscientes de una presencia para afirmar su existencia”, matiza el creativo a Hola.com. De esta manera, un año más, ha conseguido poner el punto más urbano en la pasarela con sus apuestas, en las que no ha faltado el factor sorpresa.

La mezcla de colores vivos, estampados, tejidos y siluetas a modo de patchwork vanguardista, habituales como medio de expresión de su universo creativo, vienen en esta ocasión acompañadas de logos de famosas empresas con mensajes irónicos. En cuanto a los patrones, son las camisas y trajes de dos piezas deconstruidos algunas de las piezas más peculiares, acompañados de pantalones de cintura elástica que ponen el toque conocido y más cómodo de sus propuestas. Las versiones más alternativas de la raya diplomática también aparecen en una serie de looks en los que no podemos evitar reconocer el power dressing de los 80 reinterpretado.

Cabe destacar otra de las novedades de esta colección: los zapatos. Por primera vez, la firma de calzado de Brain&Beast, con su álter ego ANTIPODAStudio ha visto la luz sobre la pasarela. Diseños confeccionados en Elche, que no pierden la estética del sello, con diferentes alturas, hormas o materiales, como el ante, el charol o el vinilo. Una colección concebida durante los meses de confinamiento, como nos explica Ángel Vila: “El confinamiento coincidió con el periodo de diseño y me permitió no levantarme de la silla hasta tener la colección de ropa y calzado diseñada por completo, y convencido. También me ha servido para darme cuenta de que si no se hubiese producido la semana de la moda no hubiese sido el fin del mundo, nada es tan importante ...”.