El desfile de Agatha Ruiz de la Prada

"Estoy in love con ¡HOLA!", matizaba Ágatha Ruiz de la Prada en esta misma pasarela hace un año durante su presentación de la colección homenaje a ¡HOLA! con motivo del 75º aniversario de nuestra publicación. Meses después, ampliaba su universo creativo con un oda al caftán y con Alejandra Rubio como estrella de su pasarela. Distintos enfoques y planteamientos que nunca pierden ese espíritu jovial, divertido y colorido tan característico de su universo creativo.

Diferencias y similitudes que también encontramos en su nueva colección para Primavera/Verano 2021 mostrada en esta 72ª edición de Fashion Week Madrid. Unas novedades que toman como punto de inspiración África y, en concreto, un viaje que realizó el pasado año a Guinea Ecuatorial, del que la revista ¡HOLA! recogió parte entre sus páginas. De este modo, los colores y estampados étnicos del continente africano se convierten en nexo de unión para una pasarela llena alegres creaciones. "Se necesita la alegría más que nunca", confiesa a HOLA.com.

La comodidad sigue siendo muy importante en su confección. Por ello, destacan siluetas despegadas del cuerpo como vemos en su línea de vestidos, sudaderas, caftanes y túnicas. No falta tampoco su imaginario de motivos tan características que, en esta edición se acompañan de una apuesta a la sostenibilidad, pues 15 looks se realzan con apliques de vidrio reciclado a través de una iniciativa conjunta con Ecovidrio que se muestran en diferentes formas como corazón, gota de agua, cuadrados o el propio nombre de la diseñadora, por ejemplo. Desde el front row, Cristina Pedroche no solo no se perdió las novedades de creadora madrileña, sino que llevó un diseño en materiales reciclados especial para ella creado por Agatha.