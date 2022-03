Manual de estilo del fin de semana, por Nieves Álvarez

Rodeada de la naturaleza, Nieves Álvarez (Madrid, 1974) se siente feliz, libre, más presente que nunca. Para ella el fin de semana se trata de eso: pasear, relajarse, y volver a empezar. En un escenario tan privilegiado como el pantano de Valmayor, a las afueras de Madrid, hablamos con la presentadora de Flash Moda sobre sus aspiraciones de cara a la nueva temporada, su preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad en la moda. Pocas personas tienen una visión tan completa como ella de esta industria.

Nieves nos revela que, desde hace un tiempo, su amor por el planeta ha trascendido hasta sus hábitos de compra. Su fondo de armario ahora está protagonizado por prendas de materiales sostenibles que respetan al medio ambiente y ofrecen la mejor calidad. ¿Su recomendación? La firma italiana Falconeri, que aterriza este mes a España y que, para ella, es una apuesta segura. Para la eterna top española, el fuerte de esta marca son sus diseños atemporales y la esencia de sus tejidos, entre ellos el cashmere, un tejido que derrocha suavidad, comodidad y elegancia.

La marca, que pertenece al Grupo Calzedonia, presenta su más reciente proyecto Re Generation Cashmere, que fomenta la ética y la sostenibilidad a través de la reutilización del cashmere. Esta campaña ecológica cumple los requisitos que la modelo exige actualmente en las firmas de moda responsables. Además, Nieves defiende que el cashmere es su tejido predilecto para el otoño, ya que es muy suave y nos protege cuando cae la temperatura, pero sin agobiar.

Hablamos con Nieves para conocer en exclusiva cuál es su manual de estilo para el fin de semana otoñal.

¿Con el cambio de estación renuevas mucho tu armario?

Me gusta darme caprichos de vez en cuando, pero soy de comprar fondos de armario con los que nunca fallas.

¿Qué haces con la ropa que sabes que ya no te vas a poner cuando renuevas tu guardarropa? ¿Te cuesta desprenderte de ella?

La heredan amigas o la dono a personas necesitadas… Pero no me cuesta desprenderme de ellas, en absoluto.

¿Cuáles son los looks por los que vas a apostar este otoño?

Pantalones de talle alto, jerséis de cuello alto y un buen abrigo.

¿Qué es lo que más valoras a la hora de ir de compras?

Calidad, sobre todo, y por supuesto el precio, como mira todo el mundo.

Durante la sesión de fotos de este editorial, la modelo estuvo acompañada de su hija Bianca (Madrid , 2007). A sus 12 años la pequeña, que heredó la belleza de su madre, se probó las prendas de Falconeri, se interesó por la colección e, incluso, se hizo algunas fotos con la top. Nieves confiesa que a su hija le gusta le gusta mucho la moda y sabe de ella. “Ya comienzan a desaparecerme cosas de mi armario, es lo normal que hacen todas las niñas al igual que hacía yo a su edad”, señala la presentadora.

¿Te gusta apostar por la moda sostenible, más respetuosa con el medio ambiente?

Me gusta reciclar y tomar conciencia de que la moda es una de las industrias que más contamina y que se puede ayudar utilizando materiales sostenibles que de igual manera aportan calidad y diseño.

¿Por eso apuestas por la firma Falconeri?

Es una firma con una increíble trayectoria que destaca por la calidad, lujo italiano a un precio asequible.

¿Qué es lo que más destacas de sus prendas de cashmere?

El colorido y la suavidad de sus tejidos.

¿Desde cuándo la conoces?

La conozco desde hace años porque en Italia es una firma muy popular, pero he apreciado más su producto tras tener la ocasión de visitar la fábrica, en Verona, y descubrir todo el proceso de desarrollo.

¿Qué te parece que haya llegado a España?

Me parece una gran idea acercar el mundo del cashmere de una marera más asequible para el consumidor, pero sin perder la calidad.

¿Qué sueños te quedan por cumplir en el mundo de la moda?

Si dejase de soñar ya estaría haciendo otra cosa, así que espero poder alcanzar muchas metas profesionales y personales.