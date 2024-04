Álex Miralles, diseñador de Pedro del Hierro: 'Sueño con vestir a Ryan Gosling y Jake Gyllenhaal'

¿Qué pueden tener en común la modelo Eugenia Silva, el tenista Feliciano López y el actor Javier Rey, más allá de ser buenos embajadores de España, cada uno en su sector? Anoche, la moda les unió en el front row del desfile de Pedro del Hierro, celebrado en la Real Casa de Correos, en el marco de Fashion Week Madrid. Los tres se sentaron junto a Boris Izaguirre y María Fernández Rubíes, entre otros rostros conocidos, para ver una presentación que contó con modelos tan variados y esperados como Mark Vandeloo, Simone Jacob o Sandra Gago. En las horas previas al desfile y entre preparativo y preparativo, los directores creativos de la casa madrileña explican a HOLA.com su nueva propuesta, SuperBloom, y revelan las claves más prácticas que sintetizar de la misma, como los tonos con los que siempre acertar o los peores errores en estilismos de invitadas

El color es el hilo conductor de esta colección de Primavera/verano 2020 inspirada en el transcurso de 24 horas en la sabana africana. ¿Cuál es, en vuestra opinión, la apuesta segura para un look de invitada en cada momento del día y de la noche?

NACHO AGUAYO: Para el día, un vestido midi o un mono con abrigo; para la tarde, el traje de moiré o un mono de encaje; y para una fiesta de noche, el pantalón sarouel -la prenda imprescindible el próximo verano- con un top y un abrigo de encaje o un kimono. Los tonos oscuros (negros, marrones chocolates y azules noche), además, son capaces de elevar el estilo de cualquier look.

Y, al contrario, ¿cuál es el mayor error que podemos cometer al vestirnos de invitada?

NACHO AGUAYO: Ir de noche en el día o sobrevestirse creo que desmerece cualquier look.

ÁLEX MIRALLES: No soy fan de lo superfluo, con lo cual un acierto seguro es ser tú mismo y hacer apuestas sobrias.

El vestido multiposición de Pedro del Hierro es un diseño que puede adaptarse tanto al día como a la noche. Nacho, ¿qué te llevó a crear un diseño así? ¿A quién se lo recomendarías?

NACHO: Ese vestido ha sido una de las piezas más especiales que hemos creado. Se trata de un diseño con infinitas posiciones pensado para ocasiones especiales. En el anterior desfile lo presentamos en color rojo, y después salió a la venta en un color más claro y primaveral, el mandarina. Es una prenda ideada para utilizar en diferentes momentos: una boda, un bautizo, una cena... La idea es que puedes repetirlo porque nunca parecerá el mismo. Se muestra el lujo de estrenar cada día un vestido y hacer infinitos looks, experimentando la sensación de innovar.

¿Qué otras buenas compras recomendáis esta temporada para poder llevarlas durante varios meses o, incluso, el próximo verano?

NACHO: Los tonos ocres, marrones y naranjas. También el animal print y los estampados étnicos con aire africano.

ALEX: Para hombre, la tendencia utility con tejidos naturales, tanto en chaquetas fieldjackets como en pantalones.

Junto a los detalles étnicos, esta colección pone en valor la artesanía española. ¿En qué piezas artesanales merece la pena invertir?

NACHO: Un buen bolso o zapato de calidad te acompañaran el resto de tu vida.

ALEX: Calzado, prendas de piel... Cualquier prenda bien hecha que tenga el sello Made in Spain.

En España, la firma cuenta con clientas tan diferentes y seguidas como la reina Letizia, Ariadne Artiles o María Pedraza. ¿Por qué creéis que Pedro del Hierro gusta a mujeres tan diferentes?

NACHO: Cada vez más, acuden a nosotros diferentes celebridades para vestir de la firma en eventos especiales y es todo un orgullo para la marca lograr esto. Creemos que hemos conseguido diseñar looks que corresponden a esa elegancia contemporánea con la que se identifican esas mujeres. Cada una con su estilo, pero siempre se trata de lograr que se sientan especiales, que brillen, pero sin estridencias, y que cuando vean la colección lleguen a sentirse identificados con la misma.

Eugenia Silva, Sandra Gago y María Fernández Rubíes estarán en el desfile, ¿qué destacaríais de su estilo?

NACHO: Son mujeres del mundo de la moda, cada una con su estilo diferente pero las tres unidas por un punto en común: todas están fuera de los convencionalismos, son seductoras y amantes de las tendencias sin ser esclavas de ellas.

¿A qué icono os gustaría vestir?

NACHO: Desde que estoy en Pedro del Hierro, son muchas las mujeres a las que he visto con nuestros diseños. Me encanta y disfruto mucho cuando las veo lucirlos. Me siento orgullo de ellas y de lo bien que defienden nuestro trabajo.

ÁLEX: Siempre es reconfortante ver que valoran tu trabajo. Cuando veo a un hombre que sabe defender un buen look, disfruto porque defiende el trabajo que un diseñador ha realizado con cariño. Cada vez crecemos más y estamos más presentes en las alfombras rojas -hemos vestido a Javier Rey, Mario Casas, Miguel Ángel Silvestre, José Lamuño y otros muchos- y eso es muy importante para cualquier diseñador. Saber que tus diseños gustan y que los eligen para eventos especiales es emocionante. Puestos a soñar, Ryan Gosling y Jake Gyllenhaal serían actores a los que me encantaría poder vestir.

¿Cómo conseguís que una colección unisex tenga cohesión?

NACHO: Siempre trabajamos de la mano, desde el inicio. Ponemos en común nuestras ideas, las inspiraciones y tendencias que más nos gustan y, de ahí, siempre termina saliendo algo maravilloso, en este caso SUPERBLOOM by Pedro del Hierro. En cada colección, siempre hemos tenido guiños en común que enlazaban las colecciones de mujer y hombre: estampados, tejidos compartidos, colores…

¿Que podrían aprender los hombres de las mujeres a la hora de vestirse? ¿Y viceversa?

ÁLEX: Los hombres deberían saber sacarse tanto partido como las mujeres. y las mujeres tal vez podrían ser algo más prácticas, como son los hombres.