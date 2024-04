El desfile de Roberto Diz

Recuperando recuerdos de infancia, el gallego Roberto Diz toma como referente el sur de Portugal como motivo inspirador para su colección de primavera-verano 2020 mostrada en Fashion Week Madrid. Quinta dos perfumes revive estas imágenes y las fusiona con un análisis de la obra de la artista plástica contemporánea Joana Vasconcelos; todo ello en un trabajo que busca renovar la imagen más clásica de este diseñador español que contó con la supermodelo de los noventa Brandi Quiñones como estrella de su desfile.

La neoyorquina, una de las modelos favoritas de los diseñadores Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld o Gianni Versace y a quien podemos verla desfilar de forma muy puntual, abrió y cerró esta presentación en la que no faltaron referentes a la estética lusa, sobre todo, en estampados florales tradicionales con los que se adornan pañuelos y prendas de satén o punto. A esta novedad, se une un estudio de una nueva silueta de patrón más relajado y desenfadado, que tiene su mayor expresión en guiños a la moda deportiva con trabajos en canalé o a referentes marinos como son las redes con las que se crean vestidos largos o midi con línea New Look que se llevan sobre tops tipo bandeau a juego.

Y todo ello con menciones a la iconografía religiosa a través de adornos como cruces doradas que se prenden de distintas creaciones. Como calzado, todas las modelos llevaron sandalias de tiras anudadas al tobillo, que se llevan sin medias o con ellas. Eso sí, en este último caso, junto a diseños estampados.