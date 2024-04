Un look de Zara y rebajado: el acierto de Rocío Osorno en Fashion Week Madrid

Madrid Fashion Week es todo un imán para los profesionales de la moda. Las modelos más famosas del país como Lucía Rivera, reconocidos diseñadores con trayectorias de décadas a sus espaldas, jóvenes talentos de la pasarela y un sinfín de periodistas y fotógrafos se dan cita en el Pabellón 14 de IFEMA. No faltan tampoco en la ecuación, desde hace unos años, los influencers, cuyos looks de street style se convierten en toda una inspiración. Es el caso de Rocío Osorno, invitada al desfile de Ángel Schlesser. Su llegada no pasó desapercibida y pudimos conocer de primera mano un estilismo veraniego que adelantaba horas antes a través de las redes. Y si muchas de las invitadas apuestan por vestir de la firma a cuyo desfile acuden, la instagrammer demostró que también recurriendo a opciones más asequibles es posible conseguir un look de 10, como fue el caso de su combinación total de Zara.

Una camiseta es una prenda básica del armario, si encima es negra o blanca se convierte en un imprescindible, como fue el modelo cropped que llevó la influencer. Su adquisición, de cuello redondo y manga corta, es además una compra muy asequible de la marca española (su precio está en 4,95 euros) y sus posibilidades son infinitas al combinar con todo el vestidor. La principal ventaja de este tipo de cortes, que dejan parte del abdomen al aire, es que alargan la pierna. Un efecto que Rocío Osorno supo potenciar con unos pantalones de cintura alta en color crudo, que formaban su estilismo bicolor también de Zara. Conseguir que el look no pecara de sencillo le resultó tan simple como agregar complementos potentes. Para ello lució una bandolera trenzada de la firma española, que también está rebajada a 15,99 euros, y unas llamativas sandalias ocre.

Aunque las invitadas a los desfiles cada vez prescinden más de los tacones -sustituyéndolos por zapatillas de cordones XL, mucho más cómodas e igual de estilizadoras-, Rocío prefirió sumar puntos de estilo a su mezcla con unas sandalias de acabado satinado. Este calzado, también de la firma española y actualmente rebajado (de 39,95 a 29,99 euros), puso un toque de color en ocre. El modelo de tiras cruzadas, un diseño que bien podría estar inspirado por las tendencias de finales de los 80, llevaba el tacón dorado a contraste con el amarillo oscuro del resto del zapato, lo que le confería ese toque barroco que tantos diseñadores buscan en la era del maximalismo.