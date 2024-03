Al Pacino aclara la polémica que protagonizó al entregar el Oscar a la mejor película

La 96º edición de los premios Oscar ha estado repleta de anécdotas y momentos curiosos. Sin duda, uno de los instantes que más controversia ha generado entre los amantes del séptimo arte se produjo cuando Al Pacino se subió al escenario para pronunciar el nombre del largometraje ganador en la categoría Mejor Película, la estatuilla más codiciada de la noche. Un galardón que cayó en manos de la gran favorita en todas las quinielas de aficionados y expertos: Oppenheimer. “¿Mis ojos ven Oppenheimer?”, exclamó al abrir el sobre tras hacer algunas bromas que sacaron una sonrisa a los allí presentes.

La reacción de Ryan Gosling tras su show en los Oscar y la respuesta viral de Eva Mendes

Sin embargo, muchos espectadores se preguntaron porque el reputado intérprete, de 83 años, no había seguido con la tradicional dinámica de recitar el nombre de todos los filmes nominados (American Fiction; Anatomía de una caída; Barbie; Los que quedan; Oppenheimer; Los asesinos de la luna; Maestro; Vidas pasadas; Pobres Criaturas; y La zona de Interés), antes de anunciar al flamante vencedor como se había hecho en el resto de categorías.

Los 10 momentazos de Emma Stone, la reina indiscutible de la noche de los Oscar

Algunos pensaron que se trataba de un gesto despectivo por parte del actor. La polémica estaba servida. Ahora, 48 horas después de la gran fiesta del cine, la estrella de Scarface ha querido defenderse de las críticas recibidas a través de un sincero comunicado. “No era mi intención omitirlos. Los productores decidieron no volver a decir el nombre de los nominados, ya que fueron destacados individualmente durante toda la ceremonia. Seguí lo que querían”.

Elsa Pataky vuelve a los Oscar con una nueva versión de su vestido de 2007 ¡y de su pose!

Una orden que venía dada desde la organización, pero con la que el propio Al Pacino no se sintió del todo cómodo. “Sé que estar nominado es un gran hito y no ser plenamente reconocido es ofensivo e hiriente. Digo esto como alguien estrechamente relacionado con cineastas, actores y productores. Empatizo profundamente con aquellos que han sido despreciados por este descuido y es por eso que he sentido necesario hacer esta aclaración”.

Lo que ocurrió en el 'backstage' de la gala de los Oscar y en las fiestas más divertidas

La trayectoria de Al Pacino en los premios Oscar

El paso de Al Pacino por los premios Oscar a lo largo de la historia nunca ha dejado indiferente a nadie. La primera vez que el artista fue a la gala fue en 1974, nominado a mejor actor secundario por El Padrino. Todo era nuevo para él y la falta de experiencia le jugó una muy mala pasada. “Estaba tan nervioso que me tome unos valiums así que me puse muy contento cuando el premio se lo llevó Jack Lemmon porque no me hubiera podido levantar”.

Las parejas que pasaron desapercibidas en los Premios Oscar

El actor, que en total ha estado nominado en cinco ocasiones, sí que consiguió ganar la estatuilla dorada en 1993 por su papel en Esencia de Mujer. De nuevo, los nervios le traicionaron y sus palabras de agradecimiento fueron de todo menos perfectas. “Estaba buscando en mi bolsillo un discurso, pero nunca lo escribí. Tengo la boca seca, pero doy las gracias”.