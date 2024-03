La divertida retransmisión del hermano de Juan Antonio Bayona en los Oscar, anécdota con Ariana Grande incluida

Loading the player...

Finalmente no ha podido ser para Juan Antonio Bayona y La sociedad de la nieve. La película optaba al Oscar a mejor película internacional y al mejor maquillaje y peluquería y, aunque no han logrado llevarse ninguno de los dos galardones, sin duda ha sido una velada muy especial para el cineasta... y para todos sus acompañantes, incluyendo a su equipo -de hecho, ha posado en la alfombra roja con Enzo Vogrincic, protagonista de la cinta- y a su familia. Su hermano gemelo, Carlos Bayona, se ha encargado de retransmitir su llegada al Dolby Theatre de Los Ángeles junto a sus padres, Piedad y Juan Antonio. Con muchísima naturalidad, ha grabado sus problemas al no encontrar el acceso, su emoción tomándose fotos de recuerdo e incluso su anécdota con Ariana Grande, ofreciéndonos un punto de vista diferente y muy divertido de los premios Oscar 2024. Dale al play y no te lo pierdas.

