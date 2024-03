Las lágrimas de emoción de Emma Stone al ganar su segundo Oscar como mejor actriz

Pocas sorpresas en las ganadoras al Oscar a mejor actriz y mejor actriz de reparto pues ambas galardonadas partían como favoritas. La mejor actriz ha sido Emma Stone, que ha recogido su segunda estatuilla por Pobres criaturas después de cuatro nominaciones y su Oscar por La La Land en 2016. Ha subido al escenario muy nerviosa, sin poder contener el llanto. Se ha dado cuenta entonces de que se le había roto la cremallera del vestido, un percance del que ha hablado nerviosa: "No os fijéis en esto". "Es abrumador" reconocía, con la voz entrecortada y un tanto ronca, pues se había quedado afónica como dijo. "Comparto el premio con vosotras" les dijo a las nominadas.

"Ha sido un honor hacer esto juntas" dijo antes de añadir: "No sé ni qué estoy diciendo". En medio de la tensión acertó a agradecer el premio a todo el equipo de la cinta, a sus padres, su marido y su hija. "A mi hija, que va a cumplir tres años dentro de unos días. Te quiero más que a mi vida". En el patio de butacas, su marido Dave McCary no dejaba de aplaudir.

Da'Vine Joy Randolph se ha alzado con la estatuilla por su trabajo en Los que se quedan, una actriz que a sus 37 años se estrena en la lista de premiados de la Academia. Sin poder contener las lágrimas fue la primera en inaugurar la noche de premios y no pudo evitar exclamar: "Dios es tan bueno". Su siguiente pensamiento fue para su madre, a la que agradeció que la hubiera animado a actuar en lugar de cantar. "Durante años pensé que quería ser diferente, pero me doy cuenta de que necesito ser yo misma", dijo. Recordó además a todas las mujeres que la ayudaron a lo largo de su carrera.

Sus compañeras de nominación se mostraron felices por ella, como se puede ver en el momento en el que America Ferrera, nominada por su papel en Barbie, se hizo un selfie con Da'Vine y su Oscar. Pone así la artista el broche perfecto a una temporada en la que ha recogido el Globo de Oro y el Bafta, además del premio de la crítica y del sindicato de actores. La carrera de Da’Vine se ha desarrollado entre la televisión y el cine, con títulos como The good wife, Solo asesinatos en el edificio, The lost city y The Last Shift, entre muchos otros.