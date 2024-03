El equipo de 'La sociedad de la nieve' conquista la alfombra roja de los Premios Oscar

Hasta dos producciones españolas optan al Oscar en esta 96 edición de los premios. La sociedad de la nieve es una de las películas del año, pero el filme de animación de animación Robot Dreams no se queda a atrás. Las dos han llegado a la gran noche del cine con sendos premios Goya y con muchas ganas de conseguir un esperado doblete para España. Juan Antonio Bayona, director de La sociedad de la nieve, capitanea un equipo que está viviendo esta noche su gran sueño de Hollywood y ha posado en la alfombra roja junto a su protagonista Enzo Vogrincic, ambos emocionados y abrumados.

"Estamos abrumados", ha reconocido Bayona que, no obstante, asegura: "Pase lo que pase lo vamos a celebrar". No es para menos, ya que podría alzar hasta dos Oscar esta noche. La película que narra la dura experiencia de los supervivientes del trágico accidente aéreo de los Andes en 1972 está nominada a mejor maquillaje y peluquería y a mejor película internacional. Para el actor uruguayo Enzo Vogrincic, su paso por la alfombra roja está siendo apoteósico. Levanta pasiones y lo sabe, pero desde luego, no se lo esperaba. "Es una cosa que sorprende porque es algo que uno nunca se imagina cuando está actuando ya que en ese momento es algo muy íntimo".

La otra gran apuesta de España la encarna Pablo Berger, director de la película de animación Robot Dreams que ha confesado a su llegada a la alfombra roja más glamurosa de Hollywood que estaba tranquilo, aunque "ya empieza el runrún". No es para menos, su historia sobre un perro solitario en el Nueva York de los años 80 podría llevarse la estatuilla a la mejor película de animación. "Hemos venido a ganar", ha dicho pletórico Berger que entre risas ha contado quién le gustaría que le hiciera entrega del galardón. "Penélope Cruz y que grite Pablooo", ha afirmado recordando el icónico momento en el que la actriz leyó el nombre de Pedro Almodovar sin poder contener su entusiasmo cuando el director manchego ganó el Oscar.

La nominación de Robot Dreams también ha hecho que pise la alfombra roja otro nombre del cine español como es el de Manuela Vellés. La actriz, que debuta en esta gran gala del cine, ha llegado espectacular con un vestido de pronovias y joyas de Rabat orgullosa del gran trabajo de su pareja, Ibon Cormenzana, productor de la laureada película de animación. Además de conseguir el Goya, esta oda a la amistad también ha conquistado el Contrechamp Award en Annecy, el European Films Awards, el premio Forqué, el Gaudí, y el Gran premio del público en Sitges.