El cariñoso encuentro de Ana de Armas con Ke Huy Quan felicitándole por su Oscar: '¡Te lo dije!

Aunque no logró llevarse a casa el premio a la mejor actriz, categoría en la que estaba nominada por su trabajo en Blonde, Ana de Armas disfrutó al máximo la ceremonia de entrega de los premios Oscar. Fue para ella una gran noche, en la que saboreó también el éxito de sus compañeros de profesión como si fuera el suyo propio. Durante el after party, la intérprete compartió un cariñoso momento con Ke Huy Quan, ganador del Oscar al mejor actor de reparto por su papel en Todo a la vez en todas partes -triunfadora indiscutible de la velada- abrazándole ante las cámaras. Además, parece que Ana ya predijo su victoria, tal y como le recordó a Ke Huy Quan: "¡Te lo dije!", apuntó. Dale al play y no te lo pierdas.

