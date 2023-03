Ana de Armas da un paso más en su relación y presenta a su novio en Hollywood

Lo que no viste en la gala

¡Intercambio de papeles! Si durante el tiempo que duró su historia de amor Ben Affleck era el actor quien presentaba a Ana de Armas en los círculos de Hollywood, ahora ha sido la protagonista de Blonde quien ha dado a conocer a su novio, Paul Boukadakis, entre su amigos de la meca del cine. La 95ª edición de los Oscar nos ha dejado momentos inolvidables como el gran debut de Ana de Armas sobre la alfombra dorada del teatro Dolby de Los Ángeles, pero hubo otros que sucedieron entre bambalinas y revelan detalles que aportan muchos más datos a lo sucedido en los premios por excelencia del cine

Ana de Armas llegó pletórica a la gala, era su primera vez en la ceremonia de los Oscar y quiso disfrutarla al máximo. Espectacular con un vestido de corte sirena de Louis Vuitton rematado con una falda de volantes como claro guiño español, la querida intérprete que dio vida a Marilyn Monroe desfiló por la alfombra color champán, y aunque en un principio todo parecía indicar que había ido sola, descubrimos que no fue así. Después de posar ante los fotógrafos, su novio, Paul Boukadakis, la esperaba en el patio de butacas del teatro.

Sentados en primera fila, la atractiva pareja disfrutó de cada instante antes de que se llegara el momento cumbre de la noche: la entrega del Oscar a la mejor actriz. Cogidos de la mano, escucharon la célebre frase Y el Oscar es para... Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes. Era una de las grandes favoritas junto con Cate Blanchett para alzarse con el premio, y finalmente su papel en la fantasía multiverso de los Daniels la convirtió en triunfadora.

La reacción de Ana de Armas fue excepcional, como gran compañera y rival se emocionó al oír que se lo había llevado Michelle Yeoh, aunque en lo más profundo de su alma deseara haber oído su nombre. Pero Ana ya había hecho historia al ser la primera actriz cubana en ser nominada y estaba orgullosa de ello. En las pausas de publicidad, pudimos ver a la que fue chica Bond en Sin tiempo parar morir con su novio charlar animadamente con las estrellas de Hollywood. Felicitó a Ke Huy Quan por el triunfo de su película y después de que este ganase el Oscar a mejor actor de reparto. Su novio conversaba también con ellos y se reía al escuchar las palabras de la recordada estrella infantil de Indiana Jones y el templo maldito y Los Goonies. Porque si alguien estaba emocionado en la gala era el actor al que descubrió Steven Spielberg. Le vimos llorar, saltar, dedicarle el premio a su madre que le estaba viendo por televisión y celebrarlo con su esposa, con la que lleva 20 años, y siempre le dijo que llegaría su momento.

'¡Este es Paul!'

Ana de Armas y Paul Boukadakis estaban rodeados de lo más granado del cine. Justo detrás de ellos estaba Salma Hayek con su hija Valentina Pinault, que a sus 15 años, causó sensación con su nuevo look de melena rubia, y Jessica Chastain, que llevaba mascarilla para evitar contagiarse ya que actúa en Broadway con la obra Casa de muñecas, de Ibsen. A continuación Nicole Kidman y su marido, Keith Urban, y precisamente al lado de Boukadakis estaba una de las protagonistas de la noche, Halle Berry que fue la encargada de resolver el dilema de la gala y entregar el premio a mejor actriz junto a Jessica Chastain, algo que de no haber sido vetado lo habría tenido que hacer Will Smith, ganador del Oscar a mejor actor en la edición anterior.

Tras la ceremonia, se sucedieron las fiestas y con ellas llegó la calma. Liberada ya de la tensión acumulada en las últimas semana, la acriz cubana posó por primera vez con su pareja, el vicepresidente de Tinder, con quien lleva un año y medio de noviazgo. Se cambió de vestido, eligió uno tipo vidriera, para esta puesta en escena. La protagonista de Blonde y el vicepresidente de la aplicación de citas parecen dispuestos a dar un paso más en su relación. Les vimos juntos en la gala de los Globo de Oro, luego en los premios SAG y ahora en los Oscar. Un gesto que refleja la buena etapa que los dos atraviesan a nivel sentimental y quién sabe si pronto podrían comprometerse.