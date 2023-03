John Travolta se rompe al recordar a Olivia Newton John durante el 'In memorian'

Loading the player...

La elección de John Travolta por parte de la Academia para presentar el apartado In memoriam de este año no ha sido casual. El actor aparecía en el escenario para dar paso al vídeo donde se pueden ver a todos los profesionales de la industria del cine que han fallecido en el último año; y por desgracia, el intérprete de Pulp Fiction ha perdido a dos grandes amigas: Olivia Newton John y Kirstie Alley. Al presentar el tributo anual de la Academia, al actor se le ha quebrado la voz y no ha podido contener su emoción al hacer un guiño a su compañera de reparto en Grease, motivo por el que todos los asistentes han comenzado a aplaudirle. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

