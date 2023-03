¡Adiós para siempre, Marilyn! El significativo cambio de vestido de Ana de Armas

Sabíamos que iba a ser una de las más aclamadas en la gala de los Oscar y así fue. El 'huracán' Ana de Armas causó sensación al desfilar por la alfombra dorada por primera vez y lo hizo haciendo un guiño a Marilyn Monroe, que tantas alegrías le ha traido en este último año tras su papel en la película Blonde. La actriz hispanocubana, de 34 años, quiso rendirle su particular homenaje luciendo el vestido más 'Marilyn' que ha llevado nunca. Ante una nube de fotógrafos y con los fans gritando su nombre, la actriz posó así de sensacional ante los flashes, enfundada en su elegante vestido de silueta sirena de color champán de Louis Vuitton.

Convertirse en una de las grandes divas de Hollywood ha sido, sin duda alguna, un antes y un después en la vida profesional y personal de Ana de Armas. Sin embargo, ya es momento de seguir avanzando en su carrera y decir adiós a su querida Marilyn. Esta 'despedida' quedó reflejada en la fiesta de Vanity Fair que se celebró después de los Oscar. La protagonista de Deep Water, Blade Runner 2049 o Sin tiempo para morir se cambió de vestido y lució una imagen totalmente diferente.

Ana volvió a apostar por Louis Vuitton, firma de la que es imagen, pero se desprendió de su lado más Monroe para presumir de figura con este sensacional diseño de paillettes de diferentes colores que formaban motivos florales, con una sugerente abertura lateral que dejaba al descubierto sus sandalias plateadas.

Ana volvió a impresionar en la tradicional fiesta post-Oscar, demostrando por qué es una de las actrices más bellas y admiradas del mundo. Las firmas se pelean por ella y no nos extraña, ya que irradia una luz especial y está más guapa que nunca. Para completar su segundo look, se cambió también de joyas, luciendo únicamente unos pendientes y un llamativo anillo con una esmeralda central.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención de la actriz es su melena XXL. La actriz hispanocubana llevó el pelo más largo que nunca, con la raya al medio y un acabado impecable, muy brillante y con ondas suaves. En cuanto al maquillaje, la que fuera protagonista de El Internado fue fiel a su estilo, con una piel de porcelana y mejillas jugosas, sombras en tonos rosas con toque glitter y labial nude.

Su primer año

Aunque ya había ido a fiestas de los Oscar en años anteriores, ha sido la primera vez de Ana de Armas en la gala. La ocasión lo merecía y la actriz estuvo acompañada de su novio, el vicepresidente de Tinder Paul Boukadakis, que no podía estar más orgullosa de ella. Por primera vez posaron juntos, protagonizando esta foto tan bonita que ya quedará para el recuerdo.

"Es un momento muy especial, es una pena que Marilyn no tuviera un reconocimiento. Estoy muy, muy feliz después de tanto esfuerzo que este sea el final", dijo la actriz en la alfombra del Teatro Dolby. "Estoy sola, no está mi director (Andrew Dominik), y me siento como que estoy representando a todos mis compañeros", añadió.