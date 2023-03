La reacción de Angela Bassett al perder el Oscar ante Jamie Lee Curtis, lo más comentado de la gala

Loading the player...

No hay gala de entrega de los Oscar en la que no haya sorpresas, momentos inesperados que rompen con las expectativas y dan la vuelta a las previsiones y apuestas. En la edición de este año, uno de esos momentos se ha vivido al conocerse el nombre de la ganadora del premio a la mejor actriz de reparto. Angela Bassett partía, en la que era su segunda nominación a los Oscar, como favorita en esta categoría, gracias a su papel en Black Panther: Wakanda Forever. Sin embargo, el galardón fue finalmente a parar a manos de Jamie Lee Curtis por su trabajo en Todo a la vez en todas partes. La reacción de Angela al descubrir que no había logrado ganar la estatuilla se ha convertido en lo más comentado de la velada, pues su cara lo decía todo. Dale al play y no te lo pierdas.

-El vídeo viral de Lady Gaga, al rescate de un fotógrafo que se tropieza en plena alfombra de los Oscar

-Repasamos, en vídeo, lo mejor de la alfombra dorada en los Oscar 2023